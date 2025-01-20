СМИ: Международный уголовный суд ожидает санкций от администрации Трампа

Международный уголовный суд готовится к тому, что Дональд Трамп введет против него экономические санкции уже на этой неделе после вступления в должность президента США.

Об этом стало известно изданию The Guardian от источников в МУС, пишет "Европейская правда".

Чиновники МУС, по данным The Guardian, готовятся к тому, что администрация Трампа после прихода к власти быстро введет финансовые ограничения и ограничения на передвижение против суда и его руководства.

Согласно источникам издания, Международный уголовный суд готовится к "худшему сценарию", при котором США введут санкции против института в дополнение к мерам, направленным против отдельных лиц.

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Источники в МУС говорят, что санкции против высокопоставленных чиновников суда не нанесут значительных хлопот, в отличие от санкций против всей институции, которые будут представлять угрозу для существования суда.

Основные услуги, которые окажутся под угрозой из-за институциональных санкций, включают доступ МУС к банковским и платежным системам, ИТ-инфраструктуре и страховым провайдерам, пишет The Guardian.

Среди прочего, Международный уголовный суд полагается на облачную платформу Microsoft Azure для своей работы, и приостановка доступа к ней парализует расследование МУС, говорится в материале.

Угроза американских санкций нависла над МУС после того, как в ноябре 2024 года он выдал ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галланта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности в Газе.

В ответ на ордера Палата представителей США проголосовала за введение санкций против МУС.

Читайте статью "ЕвроПравды" о том, почему ордер МУС на арест премьера Нетаньяху бьет также по Украине.