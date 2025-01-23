Как ЕС пытается обезопасить замороженные активы РФ и какие риски несет Трамп

Молчание Трампа в инаугурационной речи об Украине на самом деле является не просто политическим фактом. В течение последнего года, используя громкие слова о необходимости мирных переговоров, новый-старый президент США обходил вниманием другие чувствительные темы, связанные с Украиной.

Одна из таких тем, о которой Трамп до сих пор прямо не высказывался, – судьба замороженных резервов российского Центробанка.

Риск непродления санкций и де-факто возвращения замороженных активов России стал вполне вероятным. И в Брюсселе пришлось искать срочный предохранитель от этого сценария.

О том, что может произойти с замороженными активами РФ при правлении Дональда Трампа, читайте в статье директора Центра Днестровского Ивана Городиского Защита от Орбана: как Трамп "подвесил" судьбу российских активов и что будет делать ЕС. Далее – краткое ее изложение.

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После избрания нового президента США в слухах вокруг переговоров вопросу конфискации активов уделялось не так много внимания, как размещению миротворцев в Украине или вопросу границ. Однако уже в 2025 году появилась информация, что администрация Байдена может принять решение о конфискации замороженных активов РФ еще до окончания его каденции.

Хотя эти планы так и не воплотились в жизнь, отдельные детали, которые появились в медиа, могут в дальнейшем стать частью стратегии уже администрации Трампа.

Согласно им, США должны конфисковать суверенные активы России одновременно с ЕС и другими союзниками, а затем перевести их на специальный "эскроу-счет" (то есть счет, средства на котором могут быть возвращены владельцу при условии выполнения определенных условий), на котором они будут оставаться заблокированными до заключения договора, который завершит российскую агрессию против Украины.

Что будет дальше: вернутся ли деньги в распоряжение Москвы или будут переданы Украине – не детализируется.

Однако такой поворот событий вполне вписывается в образ Трампа и его стиль мышления, когда деньги – особенно когда речь идет о сотнях миллиардов долларов США – становятся рычагом давления и одним из ключевых аргументов в будущих переговорах.

Но чтобы эта стратегия была реализована, новая команда Белого дома должна заручиться поддержкой Европейского Союза или по крайней мере продвигать этот вопрос с помощью своего давнего друга – венгерского премьера Виктора Орбана.

Европейские санкции против России, в том числе блокирование резервов Центробанка РФ, введены не до завершения агрессии, а подлежат продлению каждые полгода. И согласие на их продление должно быть предоставлено всеми государствами-членами.

Венгрия уже неоднократно использовала в собственных интересах вопрос продления санкций и может наложить вето на продление санкций.

В ЕС начали искать план "Б", который был найден в виде... полномочий бельгийского короля Филиппа I. В 1944 году, согласно специальному декрету, бельгийский монарх был наделен возможностью блокировать вывод активов из страны.

И хотя 21 января вечером брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк написал, что, скорее всего, санкции ЕС будут продлены в координации с новым правительством США, однако применение опции с королевским декретом не остается нереалистичным.

Предложение о передаче замороженных активов РФ на "эскроу-счет" является еще очень сырым: например, непонятно, как решить вопрос с погашением "репарационного займа" в 50 млрд долларов.

Однако этот сценарий уже сейчас не кажется оптимальным для Украины.

Фактически формула, которую неоднократно повторяли наши союзники: "Российские активы будут оставаться обездвиженными, пока Россия не возместит Украине нанесенный ущерб", – может измениться на „пока Россия не заключит мирное соглашение".

Однозначно, что судьба этих активов будет рычагом в будущих переговорах. Однако задача украинского правительства – сделать так, чтобы этот рычаг был использован в интересах именно Украины и пострадавших от российской агрессии.

Подробнее – в материале Ивана Городиского Защита от Орбана: как Трамп "подвесил" судьбу российских активов и что будет делать ЕС.