ЗМІ: У Байдена в останні дні роботи вмовляють Європу погодитись на рішучий крок щодо росактивів

Адміністрація президента США Джо Байдена, яка менш як за тиждень завершує роботу, нібито переконує європейських партнерів підтримати виведення заморожених російських грошей на окремий спецрахунок і зробити їх переговорним аргументом на користь України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CNN з посиланням на двох посадовців в адміністрації, які спілкувались на умовах анонімності.

Посадовці розповіли, що радники Байдена нібито переконують європейських партнерів підтримати переміщення близько 300 млрд російських активів на новий депозитний рахунок, звідки їх можна буде зняти лише у рамках майбутньої мирної угоди.

Йдеться про заморожені кошти російського центробанку, які частково зберігаються і в США, але переважно – у європейських банках.

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Такий крок міг би стати сигналом для Кремля, що "якщо ви хочете отримати ці гроші, вам доведеться вести перемовини", поділився один зі співрозмовників.

Посадовці адміністрації Байдена тісно обговорюють цю ідею і з командою Дональда Трампа, зокрема номінованим на держсекретаря Марко Рубіо і номінованим на радника з нацбезпеки Майком Волцом.

Вони нібито підтримують ідею, вважаючи, що це спонукатиме Росію погоджуватись на переговори і допоможе реалізувати наміри Трампа "швидко закінчити війну".

Водночас у європейських столицях стримано ставляться до такої пропозиції і стурбовані, що конфіскація заморожених російських грошей не відповідатиме міжнародному праву. Згода залучити доходи від заморожених активів на погашення кредиту G7 для України вже була непростим компромісом.

Співрозмовники CNN кажуть, що європейські партнери досі налаштовані скептично і відтак дуже малоймовірно, що це відбудеться до зміни керівництва у Білому домі.

Нагадаємо, у грудні Україна отримала від США перший транш із запланованих 20 млрд доларів американського внеску у рамках кредиту від Групи семи з використанням росактивів, а минулого тижня - перші 3 млрд євро з європейського внеску.