Европарламент призвал не признавать предстоящие "выборы" в Беларуси

Европарламент подавляющим большинством голосов принял резолюцию с призывом к ЕС не признавать "президентские выборы", которые проведут в Беларуси 26 января.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента, пишет "Европейская правда".

Голосование за резолюцию состоялось днем 22 января. Текст поддержали 429 голосами "за", 205 депутатов проголосовали "против" и 23 воздержались.

В резолюции осуждают продолжающиеся репрессии в Беларуси и их усиление перед так называемыми "выборами", назначенными на 26 января.

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"Европарламент призывает ЕС, стран-членов и международное сообщество не признавать легитимность действующего диктатора Александра Лукашенко как президента после этого голосования", – говорится в тексте.

Евродепутаты напоминают, что Лукашенко является бессменным руководителем страны с 1994 года и на этот раз, в отличие от выборов 2020 года, его "конкуренты" являются исключительно формальными кандидатами.

"Подчеркивая непризнание Лукашенко как президента и позицию относительно того, что весь белорусский режим является нелегитимным, евродепутаты выражают непоколебимую поддержку белорусскому народу в его стремлении к демократии, свободе и соблюдению прав человека", – добавляют в тексте.

Также выражают обеспокоенность положением политзаключенных в Беларуси, которых, по данным правозащитного центра "Вясна", более 1200 человек, и призывают ЕС продолжить расследование нарушений прав человека в Беларуси и способствовать привлечению причастных к ответственности.

Евродепутаты осуждают соучастие режима Лукашенко в захватнической войне России против Украины и превращение ее в подчиненного России субъекта в составе "союзного государства".

Резолюция призывает ЕС и партнеров расширить и усилить санкции против физических и юридических лиц в Беларуси, причастных к внутренним репрессиям и к участию Беларуси в российской агрессии против Украины.

На прошлой неделе в Госдепе США отметили, что выборы в Беларуси не могут быть свободными в условиях репрессий.

Как известно, после сфальсифицированных выборов в августе 2020 года Лукашенко жестко подавил многотысячные протесты белорусов. С тех пор в стране нет реальной оппозиции и заблокирована работа независимых СМИ, оппоненты режима либо заключены в тюрьму, либо находятся в изгнании.

Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что грядущие так называемые выборы президента Беларуси нельзя назвать выборами, и призвала Запад не признавать их.

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