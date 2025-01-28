Почему Литва пошла на сближение с Китаем и есть ли угрозы для Украины

Новое правительство Литвы восстанавливает дипломатические отношения с Китаем. Страна начала менять внешний курс пока только в отношении Поднебесной.

В отношении России таких изменений не планируются. Более того, в Вильнюсе обещают остаться преданным союзником Киева.

О том, зачем Литва шла на разрыв отношений с Китаем, почему хочет их восстановить и угрожают ли эти изменения Украине, читайте в статье журналистов "Европейской правды" Ульяны Кричковской и Юрия Панченко Литва завершает конфликт с Китаем: как и почему Вильнюс меняет отношения с партнером РФ. Далее – краткое ее изложение.

При предыдущем правительстве консерваторов (правоцентристская партия "Союз Отечества – Литовские христианские демократы") Литва была в авангарде наложения санкций на РФ.

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И демонстрировала лидерство и в других направлениях. В частности, первой в ЕС признала террористической организацией Корпус стражей исламской революции – важную ветвь власти в Иране.

Желание Литвы демонстрировать лидерство в вопросах защиты демократии и привело к острому дипломатическому конфликту с Китаем.

В мае 2021 года Литва объявила о своем выходе из формата "17+1", объединяющего Китай со странами Центральной и Восточной Европы.

А летом 2021-го в Вильнюсе открылся Офис представительства Тайваня – де-факто посольство этой непризнанной страны, которую Китай считает своей территорией. И этот шаг стал настоящей пощечиной Пекину.

Пекин отозвал своего посла из Литвы, рекомендовав Вильнюсу поступить так же. В ноябре 2024 года Литва объявила трех неаккредитованных сотрудников китайской дипломатической миссии нежелательными гостями в стране и направила Пекину дипломатическую ноту.

Стоит признать, желание литовских властей стать образцовым борцом за демократию нравится далеко не всем в стране.

"Почему мы должны идти на ограничения и получать экономические убытки, в то время как другие европейские страны этого не делают?" – такая логика оказалась близкой многим литовцам.

О возможности пересмотра отношений с Китаем социал-демократы, которые пришли к власти в Литве, говорили еще во время парламентской кампании.

И это обещание пришлось по душе многим избирателям.

Показательно, что даже несмотря на заявленный курс на восстановление отношений с Пекином, в новом правительстве также существуют разные взгляды на то, как Литва должна это делать.

В частности, в последнем четырехлетнем плане правительства Литвы, который уже новый парламент страны утвердил 12 декабря, Китай назван "растущим вызовом" для внешней политики и политики безопасности балтийского государства.

План также обещает развивать экономические и культурные связи с Тайванем.

Уже в 2025 году новоназначенный премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас и новый глава МИД Литвы Кястутис Будрис несколько скоординировали свои заявления относительно Китая.

На что и был получен положительный ответ из Пекина.

Что касается РФ, то Литва при любых обстоятельствах останется нашим союзником.

Вероятность того, что страна будет вести себя как Венгрия Орбана или Словакия Фицо, равна нулю.

Поэтому "разворота Вильнюса" точно не стоит ожидать. А коррекции курса?

В неофициальных разговорах европейские и украинские дипломаты высказывают опасения, что Литва вскоре перестанет быть активным "адвокатом" Украины и новых санкций против РФ.

Такой сценарий возможен, однако далеко не обязателен. В конце концов, уровень поддержки Украины в литовском обществе остается стабильно высоким.

Подробнее – в материале Ульяны Кричковской и Юрия Панченко Литва завершает конфликт с Китаем: как и почему Вильнюс меняет отношения с партнером РФ.