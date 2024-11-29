Литва оголосила трьох китайських дипломатів персонами нон ґрата

Литва оголосила трьох неакредитованих співробітників китайської дипломатичної місії небажаними гостями в країні і надіслала Пекіну дипломатичну ноту.

Про це з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ країни передає "Європейська правда".

Як зазначили в МЗС країни, трьох неакредитованих представників китайської дипломатичної місії оголошено персонами нон ґрата за діяльність, що порушує Віденську конвенцію і литовське законодавство.

"Таке рішення було прийнято з урахуванням інформації, наданої відповідальними органами, і несумісності статусу і діяльності неакредитованого персоналу з положеннями Віденської конвенції про дипломатичні зносини, іншими принципами і практикою міжнародного права і литовським законодавством", – заявили у відомстві.

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Водночас у міністерстві не коментують конкретні дії, які призвели до такого рішення.

Співробітники місії повинні будуть покинути Литву не пізніше, ніж за тиждень.

"Литва завжди була і залишається відкритою до конструктивного діалогу для вирішення двосторонніх питань за взаємною згодою", – додали в МЗС.

Також, як зазначається, відомство сподівається, що дипломатичні відносини будуть засновані на принципах взаємності і паритетності, включаючи дипломатичне представництво Литви в Китаї.

МЗС також підтверджує, що запропонувало китайській стороні тимчасове рішення для забезпечення безперервності виконання дипломатичним представництвом основних консульських, візових та адміністративних функцій відповідно до положень Конвенції про спеціальні місії.

Відносини Литви з Китаєм погіршилися в 2021 році після того, як Вільнюс запропонував Тайваню відкрити представництво під назвою "Тайванське", а не "Тайпейське".

Пекін назвав це порушенням політики "одного Китаю", яка передбачає непідтримання окремих відносин із Тайванем, знизив рівень дипломатичних відносин з Литвою і запровадив торговельні обмеження.

22 листопада писали, що новий прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас готовий відновити дипломатичні відносини з Китаєм, але наголошує, що це не означає м’якшого ставлення до дій китайської влади.

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