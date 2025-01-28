Почему ПАСЕ может "прогнуться" под пророссийскую власть Грузии

На этой неделе пророссийская власть Грузии готовится получить важную победу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

ПАСЕ на сессии в Страсбурге планирует подтвердить полномочия той "версии грузинского парламента", где нет ни одного представителя оппозиции, и стать первым международным органом, который прекратил неформальную блокаду режима Бидзины Иванишвили.

Что происходит, почему в Европе есть такое горячее желание "простить" грузинскую власть и почему это важно, читайте в статье редактора "Европейской правды" (из Страсбурга) Сергея Сидоренко Режиму Иванишвили добавляют легитимности: как и почему ПАСЕ помогает пророссийской власти Грузии. Далее – краткое ее изложение.

Основы истории, которая разворачивается в Страсбурге прямо сейчас, были заложены задолго до скандальных грузинских выборов; поэтому начнем с этого.

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Год назад, 24 января 2024 года, из-за беспрецедентных нарушений на парламентских выборах, ПАСЕ абсолютным большинством голосов приняла решение о политических санкциях в отношении Азербайджана.

По факту можно говорить, что Азербайджан "вышел из ПАСЕ", хотя пока остался в составе Совета Европы.

Но в ПАСЕ хватает "любителей диалога", для которых такие действия азербайджанских властей стали болезненными. Ведь, мол, Совет Европы уже потерял Россию; теперь медленно теряет Азербайджан; и не дай бог, потеряет еще кого-то.

Именно на этих чувствах европейцев решили сыграть власти Грузии.

О скандальных парламентских выборах в Грузии написано уже много, как и о массовых протестах. Они продолжаются с осени в Тбилиси и других городах страны, но до сих пор не привели ни к одному реальному результату. В конце декабря власти объявили, что назначили нового "президента" Грузии Михеила Кавелашвили.

Но проблемой официального Тбилиси остается отсутствие международного признания. Именно поэтому события в Страсбурге имеют такое значение.

Тбилиси стремится создать прецедент, когда кто-то признает правомочность новоизбранной власти.

Ассамблея, напуганная азербайджанским примером "выхода из ПАСЕ", стала идеальным кандидатом на эту роль. Поэтому Грузия подала в Страсбург "заявку" на участие в дальнейшей работе ассамблеи и список депутатов. Все – избранные по списку партии власти "Грузинская мечта".

В ПАСЕ, конечно, не могли пройти мимо всех этих нарушений, поэтому сессия открылась обжалованием полномочий грузинской делегации. Это – формальный шаг, за которым начинаются дебаты и финальное решение, которое должны принять в среду, 29 января.

Именно здесь история дошла до развилки.

Ассамблея оказалась перед выбором – либо отказать грузинам в подтверждении полномочий и таким образом рискнуть тем, что Тбилиси повторит путь Азербайджана. Либо закрыть глаза на ценности и принципы организации и ратифицировать состав грузинской делегации – со всеми последствиями, которые создает прецедент признания легитимности действующего парламента.

К сожалению, в ПАСЕ сейчас готовятся принять решение, отражающее второй вариант.

Идею "прощения" Грузии продвигают турки, или венгерская партия власти "Фидес". А еще президент ПАСЕ Теодорос Руссопулос, который боится, что результатом его двухлетнего президентства станет де-факто выход из ПАСЕ двух государств Южного Кавказа. Или австрийский тяжеловес Штефан Шеннах.

Несмотря на то, что сейчас явное преимущество имеют сторонники "мягкого подхода", пока рано говорить, что поражение Украины и всех тех, кто выступает против пророссийской власти Грузии, гарантировано.

Борьба продолжается, и определенные успехи уже есть.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Режиму Иванишвили добавляют легитимности: как и почему ПАСЕ помогает пророссийской власти Грузии.