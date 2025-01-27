У ПАРЄ оскаржили повноваження грузинських депутатів через "руйнування демократії"

Парламентська асамблея Ради Європи поставила під сумнів повноваження грузинської делегації, до якої увійшли лише представники "Грузинської мрії", і має ухвалити рішення щодо їхньої присутності в Асамблеї.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Після офіційного відкриття сесії, присутні на засіданні Асамблеї висловилися за відхилення повноважень делегації Грузії. Для цього, за процедурою, у залі мали встати з протестом щонайменше 30 депутатів; кількість депутатів, зацікавлених у санкціях проти Грузії, виявилася значно більшою.

Серед тих, хто оскаржив грузинські повноваження, є також українські депутати.

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Офіційно причини оскарження грузинських повноважень оголосила шведська депутатка Боріана Оберг, наголосивши і на відсутності опозиції в офіційній делегації, і на проблемах у Грузії.

"Грузинська мрія" – єдина політична сила, представлена у грузинській делегації. Режим Іванішвілі руйнує демократію в Грузії", – заявила Оберг.

Це оскарження, втім, є лише першим кроком у процедурі. Тепер питання повноважень грузинської делегації буде обговорюватися в органах асамблеї і буде винесене на голосування у середу.

Як повідомлялося, на цьому тижні ПАРЄ має ухвалити також рекомендації до позиції Європи щодо миру в Україні.

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