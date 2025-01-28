ПАСЕ: воины Международного легиона Украины не "наемники", а законные комбатанты

Парламентская ассамблея Совета Европы отмечает, что участники боевых действий на территории Украины в составе Международного легиона защиты Украины являются законными комбатантами и должны рассматриваться как члены Вооруженных сил Украины, а не "наемники".

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" со ссылкой на текст резолюции ПАСЕ "Устранение рисков для прав человека и верховенства права, которые представляют наемники и частные военные и охранные компании", принятой во вторник, 28 января.

В ПАСЕ отмечают, что все, кто воюет в Международном легионе Украины, являются законными комбатантами и должны рассматриваться исключительно как воины ВСУ с соответствующей правовой защитой.

"Ассамблея решительно отвергает заявления, сделанные высокопоставленными представителями Российской Федерации, которые называют членов Международного легиона защиты Украины "наемниками", – говорится в тексте резолюции.

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Более того, Ассамблея считает, что согласно международному праву и международному гуманитарному праву, "члены Международного легиона защиты Украины четко должны рассматриваться как члены Вооруженных Сил Украины, которые пользуются полной правовой и гуманитарной защитой, предоставляемой законным комбатантам".

"Ассамблея подтверждает свою полную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", – отмечают в ПАСЕ.

Напомним, что Международный легион Главного управления разведки Минобороны Украины объединил добровольцев из более чем 50 стран мира, которые после полномасштабного вторжения пришли на помощь Украине и стали в бой с российским агрессором.

О другом важном вопросе, который рассматривается на зимней сессии ПАСЕ, читайте в материале Сергея Сидоренко из Страсбурга – Режиму Иванишвили добавляют легитимности: как и почему ПАСЕ помогает пророссийской власти Грузии.