ПАРЄ: вояки Міжнародного легіону України не "найманці", а законні комбатанти

Парламентська асамблея Ради Європи наголошує, що учасники бойових дій на території України у складі Міжнародного легіону захисту України є законними комбатантами і мають розглядатися як члени Збройних Сил України, а не "найманці".

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди" з посиланням на текст резолюції ПАРЄ "Усунення ризиків для прав людини та верховенства права, які становлять найманці та приватні військові та охоронні компанії", ухваленої у вівторок, 28 січня.

У ПАРЄ заявили, що всі, хто воює у Міжнародному легіоні України, є законними комбатантами та мають розглядатися виключно як воїни ЗСУ з відповідним правовим захистом.

"Асамблея рішуче відкидає заяви, зроблені високопоставленими представниками Російської Федерації, які називають членів Міжнародного легіону захисту України "найманцями", – йдеться у тексті резолюції.

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Більш того, Асамблея вважає, що згідно з міжнародним правом та міжнародним гуманітарним правом "члени Міжнародного легіону захисту України чітко повинні розглядатися як члени Збройних Сил України, які користуються повним правовим та гуманітарним захистом, що надається законним комбатантам".

"Асамблея підтверджує свою повну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", – наголошують у ПАРЄ.

Нагадаємо, що Міжнародний легіон Головного управління розвідки Міноборони України об’єднав добровольців з більш ніж 50 країн світу, які після повномасштабного вторгнення прийшли на допомогу Україні і стали до бою з російським агресором.

Про інше важливе питання, яке розглядається на зимовій сесії ПАРЄ, читайте у матеріалі Сергія Сидоренка зі Страсбурга – Режиму Іванішвілі додають легітимності: як та чому ПАРЄ допомагає проросійській владі Грузії.