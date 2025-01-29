WP: госсекретарь США смягчил заморозку иностранной помощи

Новый госсекретарь США Марко Рубио сделал новые исключения в своем решении о заморозке финансирования иностранной помощи.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Рубио, которое приводит The Washington Post.

Как указано, Рубио по крайней мере временно согласился продолжить тратить деньги на гуманитарные программы, которые предоставляют "основные жизненно важные лекарства, медицинские услуги, еду, жилье и помощь на проживание, а также расходные материалы и разумные административные расходы, необходимые для оказания такой помощи".

При этом госсекретарь не стал делать исключение для программ, если они связаны с "абортами, конференциями по планированию семьи... гендерными программами" или программами разнообразия, "операциями для трансгендеров или другой помощью, не связанной со спасением жизни".

Реклама:

"Исполнители существующих программ гуманитарной помощи, которые спасают жизни людей, должны продолжить или возобновить работу, если она была приостановлена", – говорится в опубликованном во вторник служебном документе.

В то же время в документе отмечается, что "такое восстановление носит временный характер, и, за исключением отдельных исключений или случаев, когда это необходимо для выполнения этого исключения, новые контракты заключаться не должны".

Некоторые чиновники на условиях анонимности заявили, что они все еще ищут ясности относительно того, что считается "деятельностью, которая спасает жизни".

На прошлой неделе Рубио распорядился приостановить все новые выплаты иностранной помощи, пока они будут подлежать проверке.

Чиновники и сотрудники неправительственных организаций в Украине предупредили, что без разрешения нового госсекретаря такие программы, как поддержка школ и больниц, а также усилия по развитию экономической и энергетической инфраструктуры, окажутся под угрозой срыва.

В распоряжении Рубио есть некоторые исключения, в частности в отношении военного финансирования Израиля и Египта, а также иностранной чрезвычайной продовольственной помощи.

В то же время военная помощь США не подпадает под действие приказа о замораживании и продолжает поступать в Украину согласно решениям предыдущей администрации Джо Байдена.