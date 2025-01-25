СМИ: США замораживают помощь иностранным государствам, но военной помощи Украине не касается

Государственный секретарь Марко Рубио в пятницу, 24 января, остановил на 90 дней выдачу большинства существующих грантов иностранной помощи и этот приказ может касаться и финансирования помощи Украине, в то же время в Пентагоне отмечают, что "этот указ военной поддержки не касается".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на газету Politico, которая получила в распоряжение документ и пообщалась с информированными собеседниками, на агентство Reuters и корреспондента "Голоса Америки" Остапа Яриша.

Газета пишет, что этот приказ шокировал должностных лиц Государственного департамента США, и "похоже, касается финансирования военной помощи Украине".

В документе говорится о том, что указание Рубио, выданное всем дипломатическим и консульским учреждениям, требует от сотрудников департамента выдать "приказы о прекращении работы" почти по всем "существующим грантам иностранной помощи". Он вступает в силу немедленно.

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Газета пишет, что этот указ идет дальше, чем недавний указ президента Дональда Трампа, который поручил департаменту приостановить предоставление грантов иностранной помощи на 90 дней до рассмотрения министром иностранных дел. Из указа Трампа не было понятно, повлияет ли он на уже выделенные средства или на помощь Украине.

Однако после него в Пентагоне уверяли, что указ Трампа не касается программ вооруженной поддержки Украины.

По словам трех действующих и двух бывших чиновников, знакомых с новыми указаниями, не будет принято никаких дальнейших мер, направленных "на распыление средств", выделенных на программы, уже утвержденные правительством США.

"Государственный департамент просто полностью сосредоточился на иностранной помощи", – сказал чиновник Госдепартамента США.

Впрочем, как пишет газета, документ оставляет пространство для интерпретации и предусматривает некоторые исключения.

В нем указано, что иностранное военное финансирование Египта и Израиля будет продолжено, а также разрешено предоставление чрезвычайной продовольственной помощи и "законных расходов, понесенных до даты этого „руководства", в рамках существующих контрактов". В некоторых пунктах также говорится о том, что решения должны быть "согласованы с условиями соответствующего контракта".

Один действующий чиновник Государственного департамента, а также двое бывших чиновников администрации Джо Байдена заявили, что эта пауза, похоже, остановит помощь ключевым союзникам, таким как Украина, Иордания и Тайвань.

По словам нынешних и бывших чиновников, это может привести к гражданской ответственности правительства США, поскольку за невыполненные контракты могут быть поданы иски, если будет установлено, что их условия были нарушены, хотя в некоторых пунктах инструкции говорится о том, что решения должны быть "согласованы с условиями соответствующего контракта".

В инструкции, как пишет газета, также указано, что "решения о продлении, изменении или прекращении программ будут приниматься после их рассмотрения" государственным секретарем.

Ожидается, что Государственный департамент подготовит отчет в течение 85 дней с момента издания инструкции, который затем будет сопровождать рекомендацию Рубио для Трампа относительно того, какие программы иностранной помощи продолжать, а какие – прекратить.

В то же время представитель USAID на условиях анонимности сказал агентству Reuters, что замораживание помощи влияет на проекты в области здравоохранения, образования и гражданского общества в других странах. В том числе и Украине.

"Сотрудникам, ответственным за проекты в Украине, приказали остановить всю работу. Среди замороженных проектов – поддержка школ и медицинская помощь, в частности, неотложная помощь матерям и вакцинация детей", – сказал чиновник.

В то же время Яриш со ссылкой на собеседников в Пентагоне объяснил у себя в X (Twiiter), что "этот указ военной поддержки не касается".

"Не знаю, что именно имеет в виду Politico. Подозреваю, речь может идти о программе FMF, но заложенные средства на поддержку Украины давно потратили", – отметил он.

Программа FMF позволяет странам-партнерам, которые соответствуют требованиям, покупать оборонные изделия США, услуги и обучение через FMS или, для ограниченного количества стран, через программу иностранного военного финансирования прямых коммерческих контрактов.

В первый день работы президентом США Трамп подписал указ о приостановлении всех программ внешней помощи на 90 дней, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

После этого сенатор от Демократической партии США Крис Кунс выразил опасения, что указ Трампа может поставить под угрозу помощь Украине на зимний период.

В украинском МИД заявили, что выясняют последствия указа для помощи Киеву у американской стороны.