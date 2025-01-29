WP: держсекретар США пом’якшив заморозку іноземної допомоги

Новий держсекретар США Марко Рубіо зробив нові винятки у своєму рішенні щодо заморозки фінансування іноземної допомоги.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Рубіо, яку наводить The Washington Post.

Як зазначено, Рубіо принаймні тимчасово погодився продовжити витрачати гроші на гуманітарні програми, які надають "основні життєво важливі ліки, медичні послуги, їжу, житло і допомогу на прожиття, а також витратні матеріали і розумні адміністративні витрати, необхідні для надання такої допомоги".

При цьому держсекретар не став робити виняток для програм, якщо вони пов'язані з "абортами, конференціями з планування сім'ї... гендерними програмами" або програмами різноманітності, "операціями для трансгендерів або іншою допомогою, не пов'язаною з порятунком життя".

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"Виконавці наявних програм гуманітарної допомоги, які рятують життя людей, повинні продовжити або відновити роботу, якщо її було припинено", – йдеться в опублікованому у вівторок службовому документі.

Водночас у документі наголошується, що "таке відновлення має тимчасовий характер, і, за винятком окремих винятків або випадків, коли це необхідно для виконання цього винятку, нові контракти укладатись не повинні".

Деякі посадовці на умовах анонімності заявили, що вони все ще шукають ясності щодо того, що вважається "діяльністю, яка рятує життя".

Минулого тижня Рубіо розпорядився призупинити всі нові виплати іноземної допомоги, поки вони підлягатимуть перевірці.

Посадовці та співробітники неурядових організацій в Україні попередили, що без дозволу нового держсекретаря такі програми, як підтримка шкіл і лікарень, а також зусилля з розвитку економічної та енергетичної інфраструктури, опиняться під загрозою зриву.

У розпорядженні Рубіо є деякі винятки, зокрема щодо військового фінансування Ізраїлю та Єгипту, а також іноземної надзвичайної продовольчої допомоги.

Водночас військова допомога США не підпадає під дію наказу про заморожування та продовжує надходити до України згідно з рішеннями попередньої адміністрації Джо Байдена.