Почему власти Сербии не могут справиться с протестами и на какие уступки вынуждены идти

Власти Сербии ничего не могут поделать с масштабными протестами, охватившими страну. А потому приходится идти на уступки.

28 января сербские протестующие добились первой значительной победы – о своей отставке объявил премьер-министр Милош Вучевич.

И это не единственное достижение протестующих. Александар Вучич объявил о намерении закрыть уголовное преследование против задержанных протестующих, а вместе с тем – заявил о возможности досрочных парламентских выборов.

Об опасной ситуации, в которой оказалась сербская власть, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Вучича принуждают к уступкам: могут ли массовые протесты изменить власть в Сербии. Далее – краткое ее изложение.

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Отставка премьера Милоша Вучевича стала действительно существенной уступкой со стороны сербских властей. Одновременно с главой правительства в отставку подал и мэр Нового Сада Милан Джурич.

Напомним, старт массовым протестам дала катастрофа на железнодорожном вокзале города Новый Сад – обвал бетонного навеса привел к гибели 15 человек.

Обвал произошел на вокзале, который находился в стадии реконструкции, однако был открыт досрочно. Причем реконструкцией занимался консорциум из нескольких китайских компаний, контракты с которыми власти отказались обнародовать.

Показательно, что Вучевич до назначения в правительство был мэром этого города – и именно он подписал инвестиционное соглашение о реконструкции вокзала. Именно поэтому его отставка в начале протестов могла бы удовлетворить общество.

Дополнительно протесты разжигала реакция власти – президент Вучич то призывал к диалогу, примирению и единству, то называл протестующих фашистами и агентами других стран.

А в дополнение во время митингов полиция арестовывала активных протестующих, зато закрывала глаза на нападения "титушек". Последних часто удавалось впоследствии идентифицировать как активистов молодежной организации партии власти.

Неудивительно, что постепенно менялись и требования протестующих.

От привлечения к ответственности всех причастных к этой трагедии в Новом Саде – до освобождения задержанных активистов и наказания виновных в насилии.

Президент страны отмечает, что власть выполнила все требования протестующих, а соответственно, оснований для дальнейших протестов нет.

Помимо реконструкции правительства он объявил, что готов подписать прошение об амнистии всем задержанным на протестных акциях (еще одна хитрость, ведь амнистия предусматривает признание осужденным своей вины), а также объявил об увеличении финансирования высшего образования.

Впрочем, все эти уступки так и не повлияли на протестующих. Масштабные протесты по всей стране состоялись 27 января – причем к студентам присоединились фермеры, которые перекрыли тракторами ключевые магистрали Белграда.

А на следующий день стало известно о ночном нападении на протестующих студентов в Новом Саде. Как считается, нападавшими были члены или активисты партии власти – и премьер Вучевич де-факто признал это.

Не исключено, что это нападение было той последней каплей, которая станет роковой для власти.

На это избиение отреагировала даже Сербская православная церковь, которая традиционно является союзником власти.

Ключевым вопросом остается то, будут ли новые парламентские выборы – и здесь Вучич решил подержать паузу.

Президент Сербии признает: нынешние протесты отправили его в нокдаун. Однако он не оставляет надежд взять реванш – и имеет на это свои причины. В частности, он сохраняет мощный лагерь сторонников, а также не попадает под критику Запада.

Однако даже если этот раунд противостояния все же останется за действующей властью, это будет скорее пирровой победой.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Вучича принуждают к уступкам: могут ли массовые протесты изменить власть в Сербии.