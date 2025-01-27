Вучич заявив, що готовий виконати одну з вимог антиурядових протестів

Президент Сербії Александар Вучич заявив про готовність підписати рішення про помилування від кримінального переслідування для учасників останніх протестів проти його влади.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова цитує портал N1.

Говорячи про вимоги студентів-протестувальників, зокрема про зняття звинувачень з заарештованих і затриманих на акціях протесту, Вучич заявив, що готовий підписати помилування.

"Тринадцять студентів і викладачів були притягнуті до кримінальної відповідальності, і щодо всіх 13 планується, що буде ухвалене рішення про помилування", – заявив сербський президент.

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Він уточнив, що зробить це найпізніше в середу, 29 січня.

За словами Вучича, також прокуратура Сербії порушила кримінальні справи проти 37 людей за напади на студентів і викладачів, з них 26 – у столиці Белграді.

Студенти низки державних університетів Сербії останні тижні блокують заняття та організовують протести у звʼязку з обвалом бетонного навісу на залізничному вокзалі в місті Новий Сад, який забрав життя 15 людей.

Вони вимагають оприлюднення всіх документів, що стосуються реконструкції вокзалу, кримінального переслідування посадовців, відповідальних за катастрофу, а також звільнення затриманих протестувальників.

На тлі протестів Вучич раніше звернувся до опозиції з проханням вимагати проведення так званого консультативного референдуму, щоб визначити, яку підтримку він має серед громадян.

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