В ПАСЕ подтвердили, что потеряли Грузию и "сожалеют" об этом

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорос Русопулос в среду ночью сделал экстренное заявление из-за выхода Грузии из ассамблеи.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Председатель ассамблеи подтвердил информацию о том, что Грузия прекратила отношения с ПАСЕ в ответ на решение ассамблеи, которое наложило санкции на грузинскую делегацию.

"Я сожалею о решении грузинской делегации выйти из Парламентской ассамблеи Совета Европы после сегодняшнего голосования Ассамблеи за ратификацию полномочий делегации с наложением на нее условий", – заявил президент ПАСЕ.

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Русопулос также возложил на Тбилиси ответственность за срыв диалога, несмотря на усилия ПАСЕ наладить его: "Это подрывает диалог, который мог бы способствовать продвижению демократических стандартов в Грузии".

Как сообщалось, Грузия объявила о "выходе" из ПАСЕ и заявила, что ждет, когда "прекратится шантаж".

Объяснение того, что произошло, смотрите в видео из Страсбурга "Наказание Грузии в ПАСЕ: какие санкции наложили и будут ли новые выборы" или читайте в статье "Объясняем плюсы и минусы решения ПАСЕ".