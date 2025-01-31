Трамп предостерег страны БРИКС от попыток заменить доллар

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны БРИКС столкнутся со 100%-ми пошлинами, если они попытаются заменить американский доллар собственной валютой.

Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

По его словам, "нет никаких шансов", что БРИКС заменит доллар США в международной торговле.

"Любая страна, которая попытается, должна сказать "привет" пошлинам и "до свидания" Америке", – подчеркнул президент США.

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Трамп добавил, что страны БРИКС могут ожидать, что они "попрощаются с продажей замечательной экономике США" и будут искать себе другую "страну-простака".

"Мы будем требовать от этих, казалось бы, враждебных стран обязательства, что они не будут создавать новую валюту БРИКС и не будут поддерживать любую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со 100%-ми пошлинами", – отметил он.

БРИКС сформировали Бразилия, Россия, Индия и Китай, позже добавились Южно-Африканская Республика, Иран, Египет, Эфиопия, Объединенные Арабские Эмираты и Индонезия.

В декабре Трамп уже угрожал обложить пошлинами страны БРИКС, заявив, что "мы собираемся наложить по меньшей мере 100-процентную пошлину на бизнес, который они ведут с Соединенными Штатами".

Стоит отметить, что во время предвыборной кампании Трамп также обещал наложить 60-процентные пошлины на китайские товары, а также пошлины в 25% на все товары из Канады и Мексики.