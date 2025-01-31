Трамп застеріг країни БРІКС від намагань замінити долар

Президент США Дональд Трамп заявив, що країни БРІКС зіткнуться зі 100%-ми митами, якщо вони спробують замінити американський долар власною валютою.

Про це Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, "немає жодних шансів", що БРІКС замінить долар США в міжнародній торгівлі.

"Будь-яка країна, яка спробує, повинна сказати "привіт" митам і "до побачення" Америці", – підкреслив президент США.

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Трамп додав, що крїни БРІКС можуть очікувати, що вони "попрощаються з продажем чудовій економіці США" і будуть шукати собі іншу "країну-простака".

"Ми вимагатимемо від цих, здавалося б, ворожих країн зобов'язання, що вони не створюватимуть нову валюту БРІКС і не підтримуватимуть будь-яку іншу валюту для заміни могутнього долара США, інакше вони зіткнуться зі 100%-ми митами", – зазначив він.

БРІКС сформували Бразилія, Росія, Індія і Китай, пізніше додались Південно-Африканська Республіка, Іран, Єгипет, Ефіопія, Об’єднані Арабські Емірати та Індонезія.

У грудні Трамп вже погрожував обкласти митами країни БРІКС, заявивши, що "ми збираємося накласти щонайменше 100-відсоткове мито на бізнес, який вони ведуть зі Сполученими Штатами".

Варто зазначити, що під час передвиборчої кампанії Трамп також обіцяв накласти 60-відсоткові мита на китайські товари, а також мита у 25% на всі товари з Канади та Мексики.