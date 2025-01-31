"Европейская правда" ищет оператора-видеоредактора

"Європейська правда" шукає оператора-відеоредактора(-ку), який відповідав або відповідала би за візуальний продакшен у нашому виданні.

Обов’язкові вимоги: навички роботи у Premiere та Photoshop, розуміння роботи YouTube, принаймні базове розуміння англійської на слух. Обов’язковим є також відчуття кадру (а без певного досвіду відео або/та фотозйомки тут ніяк).

Функціональні обов’язки наразі є такими:

зйомки блогів та інтерв’ю в офісі або на виїзді для каналу https://www.youtube.com/@EuroPravda;

редагування/монтаж відео для публікації на каналі;

створення обкладинок у співпраці з редакторською командою або, зрідка, створення колажів;

іноді – робота з озвучуванням відео;

за потреби – робота з фотобазою.



Обов’язковими є також ціннісні орієнтири: "Європейська правда" є командою однодумців, що працює для наближення України до НАТО і ЄС, поділяє європейські цінності та вірить у важливість своєї місії (тут редактор хотів ще додати про добре вино, але його зупинили).

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Надсилайте свої резюме та мотиваційні листи на eupravda@gmail.com. Звертаємо увагу, що редакція розташована у Києві, тож і претендентів або претенденток шукаємо зі столичного регіону.