"Європейська правда" шукає оператора-відеоредактора
Новини — Вівторок, 23 грудня 2025, 19:12
"Європейська правда" шукає оператора-відеоредактора(-ку), який відповідав або відповідала би за візуальний продакшен у нашому виданні.
Функціональні обов’язки наразі є такими:
- зйомки блогів та інтерв’ю в офісі або на виїзді для каналу https://www.youtube.com/@EuroPravda
- редагування/монтаж відео для публікації на каналі (імовірно Premiere, але можливі й інші редактори, як-то DaVinci)
- створення обкладинок у співпраці з редакторською командою або, зрідка, створення колажів
- підтримка та розвиток каналу ЄП, пошук шляхів збільшення спільноти глядачів
- можливо – робота з озвучуванням відео
Обов’язкові вимоги:
- тверді навички відеомонтажу для YouTube
- розуміння роботи YouTube
- зацікавленість міжнародною/європейською тематикою
- принаймні базове розуміння англійської на слух
- бажання працювати і професійно розвиватися саме у нашому колективі
Досвід роботи з новинними відео буде перевагою, у сфері міжнародки – значною перевагою. Також, оскільки йдеться не лише про монтаж, а і про зйомку, то обов’язковим є відчуття кадру (а без певного досвіду відео або/та фотозйомки тут ніяк).
Обов’язковими є також ціннісні орієнтири: "Європейська правда" є україномовною командою однодумців, що працює для наближення України до НАТО і ЄС, поділяє європейські цінності та вірить у важливість своєї місії (тут редактор хотів ще додати про добре вино, але його зупинили).
Надсилайте свої резюме та мотиваційні листи на editors@eurointegration.com.ua. Звертаємо увагу, що редакція розташована у Києві, тож і претендентів або претенденток шукаємо зі столичного регіону, із можливістю працювати в нашій відеостудії, що обладнана у районі вул. Гончара.