"Европейская правда" ищет оператора-видеоредактора

"Європейська правда" шукає оператора-відеоредактора(-ку), який відповідав або відповідала би за візуальний продакшен у нашому виданні.

Функціональні обов’язки наразі є такими:

зйомки блогів та інтерв’ю в офісі або на виїзді для каналу https://www.youtube.com/@EuroPravda

редагування/монтаж відео для публікації на каналі (імовірно Premiere, але можливі й інші редактори, як-то DaVinci)

створення обкладинок у співпраці з редакторською командою або, зрідка, створення колажів

підтримка та розвиток каналу ЄП, пошук шляхів збільшення спільноти глядачів

можливо – робота з озвучуванням відео

Обов’язкові вимоги:

тверді навички відеомонтажу для YouTube (досвід роботи з новинними відео буде перевагою, у сфері міжнародки – значною перевагою)

розуміння роботи YouTube

зацікавленість міжнародною/європейською тематикою

принаймні базове розуміння англійської на слух

бажання працювати і професійно розвиватися саме у нашому колективі

Оскільки йдеться не лише про монтаж, а і про зйомку, то обов’язковим є відчуття кадру (а без певного досвіду відео або/та фотозйомки тут ніяк)

Обов’язковими є також ціннісні орієнтири: "Європейська правда" є україномовною командою однодумців, що працює для наближення України до НАТО і ЄС, поділяє європейські цінності та вірить у важливість своєї місії (тут редактор хотів ще додати про добре вино, але його зупинили).

Надсилайте свої резюме та мотиваційні листи на editors@eurointegration.com.ua. Звертаємо увагу, що редакція розташована у Києві, тож і претендентів або претенденток шукаємо зі столичного регіону, із можливістю працювати в нашій відеостудії, що обладнана у районі вул. Гончара.