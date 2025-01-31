Беззащитная и нейтральная: 7 ключевых вызовов армии Швейцарии

В каком состоянии находятся швейцарские Вооруженные силы?

Долгое время ответ на этот вопрос был предсказуемым и зависел от политической ориентации говорящего.

Левые считали оборонные структуры Швейцарии устаревшими и неэффективными. Правые, напротив, превозносили их возможности, одновременно раз за разом составляя списки дорогостоящих закупок.

Сегодня оба политических лагеря в основном согласны с тем, что

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состояние швейцарской армии не соответствует современным требованиям.

Нервозная неопределенность, вызванная войной России против Украины, привела к необходимости повышения степени обороноспособности страны.

Парламент уже одобрил увеличение военных ассигнований, к 2032 году на нужды обороны будет выделяться 1% от валового внутреннего продукта.

Однако собственно боевая мощь швейцарских Вооруженных сил остается их давней проблемой. Более того, к этой проблеме теперь добавились и новые.

Нового министра обороны Швейцарии ожидают по меньшей мере семь крупных вызовов.

Нет адекватной стратегии развития армии

На протяжении последних десятилетий швейцарские Вооруженные силы вынуждены были постоянно адаптироваться к новым угрозам.

Например, программа реформ "Армия-95" позволила приспособить армию страны к потребностям гражданского общества в эпоху сразу после падения Берлинской стены.

В 2004 году программа "Армия-21" сократила численность Вооруженных сил, высвободив ресурсы на развитие новых цифровых технологий.

Последняя крупная военная реформа, направленная на "дальнейшее развитие армии", была начата в 2010 году. Однако с тех пор геополитическая ситуация изменилась коренным образом, а четко сформулированной миссии Вооруженных сил так и не появилось.

Сегодня, в условиях агрессивной войны России против Украины, смысл и предназначение армии наконец-то обретают конкретные контуры, но швейцарская система обороны сталкивается с новыми вызовами и пока не может найти на них адекватные ответы.

Гибридные войны, стремительное развитие цифровых технологий и возвращение на поле боя бронетанковых войск, ответом на что стало развитие армады FPV-дронов – все эти новые аспекты требуют коренного пересмотра самого подхода к оборонным вопросам.

Новая концепция военного строительства также должна учитывать вопросы гражданской обороны, киберзащиты, организации разведывательной службы и разработку порядка взаимодействия федерального центра с кантонами (субъектами федерации).

Когда нынешнюю министра обороны Виолу Амхерд спрашивали о том, как обстоят дела с разработкой новой концепции, она ссылалась на "Черную книгу обороны"опубликованную в 2023 году.

Однако парламенту єтого показалось недостаточно. В декабре 2024 года он поручил Федеральному совету разработать "образ желаемой в будущем обороноспособной армии".

Слабость военно-воздушных сил и системы ПВО

Нападение с воздуха сейчас рассматривается в Швейцарии в качестве наиболее реалистичного сценария.

Однако именно в воздушном пространстве Швейцария и демонстрирует особую уязвимость, поскольку две ключевые системы обороны воздушного пространства – парк истребителей и система ПВО – находятся в состоянии коренной, и весьма затянувшейся, модернизации.

Престарелые истребители F/A-18, которые стоят на вооружении ВВС страны уже четверть века, сейчас проходят очередную программу технического переоснащения, сроки которой пришлось продлить из-за постоянных технических осложнений.

В результате из 30 швейцарских F/A-18 в строю в течение последних лет находится лишь около дюжины.

Наблюдение за воздушным пространством остается еще одним слабым местом швейцарской обороны. Современный комплекс ПВО всё ещё находится в стадии разработки, и этот процесс продвигается очень медленно.

Недавно парламент поручил Ведомству материально-технического снабжения армии Armasuisse, заказать новые ракеты типа "земля-воздух", способные сбивать беспилотники. Заказ был одобрен по ускоренной процедуре, но пока Armasuisse даже не выбрало производителя этих ракет.

"Мы предполагаем, что новая система ПВО будет доступна к концу 2020-х годов", – сообщил недавно представитель Armasuisse Кай-Гуннар Зиверт.

Еще одна "бесконечная история" связана с новыми истребителями 5-го поколения F-35. Поставка первых самолетов запланирована на 2028 год, однако нынешняя напряженная ситуация в области безопасности в мире может привести к задержкам.

К тому же Швейцария получит последнюю, ещё не до конца отработанную модель F-35 с новым двигателем. Программное и аппаратное обеспечение этого самолета придется уже в самой Швейцарии модернизировать аж по 75 направлениям.

Стоимость закупок выходит из-под контроля

В последние недели тревогу в связи с проблемами в оборонной сфере забили сразу два ключевых швейцарских финансовых ведомства – Парламентская финансовая делегация и Федеральное аудиторское ведомство Швейцарии.

В декабре 2024 года Парламентская финансовая делегация направила министру обороны Виоле Амхерд письмо, в котором была выражена обеспокоенность тем, что ряд закупочных проектов общим объемом в 19 млрд страдает от "задержек, увеличивающихся рисков и недостаточных ресурсов".

"Мы ожидаем, что МО усилит надзор и контроль (за системой закупок)", – заявил председатель Финансовой делегации Ларс Гуггисберг.

В середине января Федеральное аудиторское ведомство подвергло резкой критике проект закупки разведывательных беспилотников стоимостью в 300 млн франков.

Израильский беспилотник "Гермес 900" должен был быть подвергнут "гельветизации" – дорогостоящей адаптации к специфическим требованиям Швейцарии: например, этот БПЛА должен быть способным летать над горами, что потребовало установки дизельного двигателя и системы антиобледенения.

Однако именно оба эти элемента уже несколько лет доставляют техникам массу проблем.

Швейцария также требует доработки автоматической радарной системы этого БПЛА, предотвращающей столкновение беспилотников, например, с парапланами.

Итог оказался неутешительным: первый поставленный беспилотник сейчас все ещё находится на земле. И если он и будет задействован, то только в сопровождении вертолета.

Провалы в сфере IT-проектов

Наряду с воздушным пространством цифровая инфраструктура является второй "ахиллесовой пятой" швейцарской обороны.

В настоящее время в Швейцарии разрабатываются сразу 22 так называемых "ключевых проекта в области цифровой трансформации".

Эти проекты представляют собой стратегически важные, многомиллионные и крайне сложные инициативы, нацеленные на перевод самых разных сфер общества и власти на цифровые рельсы.

Девять из этих 22 проектов находятся в ведении Министерства обороны, их совокупная стоимость составляет 19 млрд франков.

Однако практически ни один из них не реализуется по плану.

Военный эксперт Мауро Мантовани считает, что именно сюда и нужно выделять ресурсы в приоритетном порядке. "Тщательный анализ вероятных угроз, вероятно, показал бы, что именно воздушное и киберпространство требуют от нас первоочередного внимания", – пишет он в своей гостевой статье, опубликованной в газете NZZ.

Центральным элементом всех этих "цифровых реформ" является разработка специализированной операционной системы, которую называют "Windows для Вооружённых сил". По данным телеканала SRF этот проект под названием "Новая цифровая платформа" разрабатывается уже 10 лет.

Она должна в качестве цифровой сети охватывать все аспекты действий швейцарских Вооружённых сил на земле, в воздухе, в космосе, в киберпространстве, в электромагнитном и информационном пространствах.

Однако реализация проекта сталкивается с многочисленными проблемами.

По мнению парламентских финансовых аудиторов, "проект находится под угрозой срыва".

Проблемы нейтралитета

В 2023 году посол США Скотт Миллер озвучил такую метафору: "НАТО – это пончик, а Швейцария – дырка в его середине".

Дипломат хотел подчеркнуть, что Швейцария пользуется защитой окружающих её стран НАТО, но сама не вносит никакого вклада в укрепление европейской безопасности.

Более того, Швейцария, по его мнению, не способна эффективно защитить даже сама себя.

Что би исправить такую ситуацию, Швейцария предприняла несколько значимых внешнеполитических шагов.

В частности, Швейцария выразила заинтересованность в участии в оборонной инициативе ЕС Pesco. Кроме того, было принято решение о присоединении к европейской системе противовоздушной обороны Sky Shield.

Эти шаги вызвали ожесточённые споры внутри страны.

Правая Швейцарская народная партия, крупнейшая политическая сила страны, категорически выступает против любых форм сближения с иностранными государствами и альянсами, считая это угрозой швейцарскому нейтралитету.

Для SVP приемлемо только минимальное сотрудничество, такое как координация усилий в области кибербезопасности или, в случае необходимости, синхронизация работы Военно-воздушных сил и систем противовоздушной обороны.

Однако с учётом текущей геополитической ситуации давление со стороны НАТО и ЕС на Швейцарию с целью её более активного участия в европейской системе безопасности вряд ли ослабнет.

Нехватка персонала

Ключевые сотрудники всё чаще уходят с госслужбы в частный сектор, заполнение вакантных позиций занимает значительное время.

Швейцарская разведывательная служба NDB уже заявила о необходимости заполнить 150 вакансий, при этом, как сообщают СМИ, реорганизация всей структуры службы разведки приводит к сбоям в её работе.

Наибольшую обеспокоенность вызывает демографическая ситуация.

"Согласно прогнозам, в 2030 годах мы уже не сможем обеспечивать армию в каждый момент времени 100 000 человек, необходимыми для несения службы", – отмечает один из экспертов.

Особую угрозу для армии представляет и народная законодательная инициатива Service citoyen Initiative, предлагающая ввести порядок, в соответствии с которым каждый гражданин Швейцарии обязан будет вносить свой вклад в общественное благо, проходя своего рода обязательную гражданскую службу.

Эта инициатива предусматривает, с одной стороны, расширение степени вовлеченности граждан в политику, но, с другой стороны, она наносит удар по традиционной призывной армии, поскольку предлагает гражданам куда более разнообразные форматы службы.

Провести голосование по этой инициативе Швейцария планирует уже в 2026 году.

Кроме того, обсуждаются и другие новые системы обязательной военной службы, которые, разумеется, также будут вынесены на референдум.

Риски родом из прошлого

Наконец, существует и другая проблема – а именно, наследие прошлого.

Например, это боеприпасы с истекшим сроком годности, которые десятилетиями просто сбрасывались в воды швейцарских озёр.

Но куда серьёзнее проблема старых складов боеприпасов, таких как гигантский подземный склад в регионе небольшой деревни Митхольц (кантон Берн).

Под деревней в засыпанной горной штольне находятся 3 500 тонн старых боеприпасов. Ожидается, что их утилизация и рекультивация этой территории продлятся до 2040 года.

Проблемой остаётся и швейцарский ВПК, а точнее производитель вооружений госкомпания Ruag, которая недавно оказалась в центре всеобщего внимания из-за коррупции и прочих серьёзных юридических проблем.

Первоначально государство планировало приватизировать Ruag, однако и тут возникли проблемы.

А после того, как Швейцария запретила реэкспортировать в Украину швейцарское военное оборудование, многие европейские заказчики показательно дистанцировались от этой компании.

И теперь федеральный центр рассматривает возможность возвращения компании Ruag под управление Министерства обороны.

Однако это решение тоже может породить новые конфликты, ведь на 80% клиентами Ruag являются швейцарские Вооружённые силы и их подразделения.

И если государство станет и заказчиком и одновременно владельцем компании, то это приведёт к очевидному конфликту интересов.

Статья первоначально вышла на сайте SwissInfo и публикуется с редакционными сокращениями с разрешения правообладателя