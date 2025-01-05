Из-за снега и гололеда крупнейший аэропорт Германии отменяет рейсы
Снег и гололед стали причиной отмены в воскресенье, 5 января, десятков рейсов в крупнейшем аэропорту Германии – Международном аэропорту Франкфурт-на-Майне.
Эту информацию агентству AFP подтвердил представитель аэропорта, пишет "Европейская правда".
Из-за непогоды Франкфуртский аэропорт отменил 120 из примерно 1990 рейсов в воскресенье.
Там сослались на необходимость расчистить взлетно-посадочные полосы и очистить самолеты, что является "более сложной и более требовательной задачей".
Еще одной причиной отмены рейсов стала плохая видимость.
Во втором по величине аэропорту Германии в Мюнхене в качестве меры предосторожности поздно вечером в субботу отменили 35 из 750 рейсов.
Перебои в работе аэропорта Берлин-Бранденбург начались в пятницу вечером, когда из-за гололеда в столице было отменено 30 рейсов.
Метеорологическое бюро Германии предупредило о ледяном дожде в воскресенье после выпавшего ночью снегопада и рекомендовало пассажирам избегать лишних поездок.
В связи с сильным снегом, который накрыл часть Англии и Уэльса, ряд аэропортов там также приостановили авиасообщение.