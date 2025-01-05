Из-за снега и гололеда крупнейший аэропорт Германии отменяет рейсы

Снег и гололед стали причиной отмены в воскресенье, 5 января, десятков рейсов в крупнейшем аэропорту Германии – Международном аэропорту Франкфурт-на-Майне.

Эту информацию агентству AFP подтвердил представитель аэропорта, пишет "Европейская правда".

Из-за непогоды Франкфуртский аэропорт отменил 120 из примерно 1990 рейсов в воскресенье.

Там сослались на необходимость расчистить взлетно-посадочные полосы и очистить самолеты, что является "более сложной и более требовательной задачей".

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Еще одной причиной отмены рейсов стала плохая видимость.

Во втором по величине аэропорту Германии в Мюнхене в качестве меры предосторожности поздно вечером в субботу отменили 35 из 750 рейсов.

Перебои в работе аэропорта Берлин-Бранденбург начались в пятницу вечером, когда из-за гололеда в столице было отменено 30 рейсов.

Метеорологическое бюро Германии предупредило о ледяном дожде в воскресенье после выпавшего ночью снегопада и рекомендовало пассажирам избегать лишних поездок.

В связи с сильным снегом, который накрыл часть Англии и Уэльса, ряд аэропортов там также приостановили авиасообщение.