В Словакии в течение двух недель не было официальной информации о том, где находится премьер-министр Роберт Фицо – в конце появились признаки, что он находится в люксовом отеле во Вьетнаме.

Об этом пишет словацкое издание Dennik N, сообщает "Европейская правда".

Последний раз о том, где находится словацкий премьер-министр, было известно 22 декабря, когда Роберт Фицо совершил поездку в Москву.

С тех пор в офисе правительства Фицо не отвечали на вопросы о местонахождении премьер-министра, а также не предоставляли никакой дополнительной информации о его поездке в Москву. С 22 декабря премьер только записывал видео, которые выкладывал в соцсетях. Из роликов было непонятно, в какой стране он находится.

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Фоном большинства видео были задвинутые шторы, также не было видно окон или изображений, по которым можно было бы установить расположение Фицо.

Среди депутатов коалиции шли разговоры о том, что он мог поехать на время праздников в Дубаи.

Его последнее видео, в котором он критиковал президента Украины Владимира Зеленского, было снято в номере роскошного отеля Capella Hanoi в столице Вьетнама Ханое. Точное местонахождение Фицо установил один из читателей Dennik N по шторам и старинному телефону.

Расположенный в самом центре Ханоя, Capella Hanoi – это пятизвездочный отель с рестораном, награжденным звездой Мишлен. Редакция издания пыталась связаться с премьер-министром и позвонила непосредственно в отель. Администратор соединил журналистов с роскошным номером, но никто не ответил на звонок. Затем журналистам сообщили, что гость, очевидно, не в номере, и посоветовали позвонить позже.

Апартаменты, в которых, как полагают, остановился Фицо, имеют площадь 194 квадратных метра и расположены на последнем этаже отеля. Ночь в этом номере стоит примерно 5 500 евро. С учетом налогов цена возрастает до 6 200 евро за ночь.

Не известно, сколько ночей Фицо провел в апартаментах, пишет издание.

Как известно, Украина с 1 января прекратила транзит российского газа, который продолжали получать несколько государств ЕС, среди которых Словакия.

Словацкий премьер Роберт Фицо резко раскритиковал Зеленского за эти действия, а также написал письмо лидерам ЕС, где выражал недовольство действиями украинской стороны, а также угрожал прекратить поставки электроэнергии.