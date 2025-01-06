Президент Австрии поручил сформировать правительство лидеру пророссийской Партии свободы

Президент Австрии Александер ван дер Беллен после встречи с лидером ультраправых Гербертом Киклем в понедельник поручил ему начать коалиционные переговоры о формировании правительства с правящей до сих пор Австрийской народной партией.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Ван дер Беллен провел встречу с Киклем в понедельник – после того, как на прошлой неделе окончательно провалились коалиционные переговоры между тремя партиями: Австрийской народной партией, социал-демократами и либеральной NEOS.

Эти три политические силы пытались сформировать правительство, не допустив к власти ультраправую Партию свободы, которая три месяца назад выиграла выборы. Однако их попытка провалилась из-за критических разногласий в политических программах.

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После сентябрьских выборов все партии, прошедшие в парламент, исключали возможность коалиции с Партией свободы во главе с Киклем. Однако, после провала коалиционных переговоров, лидер Австрийской народной партии Карл Негаммер, который больше всего выступал против союза с Киклем, подал в отставку.

А новый лидер партии Кристиан Штокер допустил возможный альянс с правыми радикалами, что открыло двери для возможности формирования правительства в составе Партии свободы и Австрийской народной партии.

"Кикль уверен в том, что сможет найти решение в правительственных переговорах, и он стремится к ответственности", – объяснил ван дер Беллен свое решение поручить Киклю сформировать новое федеральное правительство.

"Я позабочусь о том, чтобы принципы и нормы конституции были правильно соблюдены", – добавил федеральный президент.

Если переговоры Партии свободы и Австрийской народной партии завершатся успешно, Австрия впервые в истории получит ультраправого канцлера.

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