Словакия заявила о срыве встречи с Украиной и ЕС по транзиту газа

Правительство Словакии заявило, что Европейская комиссия отменила встречу словацкой и украинской делегаций с представителями ЕК, которая должна была состояться в Брюсселе во вторник, 7 января, по транзиту российского газа.

Об этом словацкое правительство сообщило в комментарии агентству TASR, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что остановка транзита газа в Словакию должна была стать одним из главных вопросов повестки дня трехсторонней встречи в Брюсселе во вторник.

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"Учитывая тот факт, что украинская сторона не будет участвовать в завтрашних переговорах, Европейская комиссия решила отменить встречу. Однако ЕК в сотрудничестве с заинтересованными сторонами ищет альтернативную дату, когда встреча могла бы состояться", – добавили в правительстве Словакии.

Контракт между Украиной и Россией на транзит газа в Европу закончился в конце 2024 года после того, как украинская сторона решила не продлевать его.

Словацкий премьер Роберт Фицо резко раскритиковал Киев за эти действия и написал письмо лидерам ЕС, где выражал недовольство действиями украинской стороны.

Он также угрожал прекратить поставки электроэнергии или сократить помощь беженцам из Украины в Словакии в ответ.