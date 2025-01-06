Глава правительства Молдовы Дорин Речан считает, что за энергетическим и гуманитарным кризисом в Приднестровье стоит военная цель Кремля.

Об этом он заявил во время кризисного брифинга 6 января в Кишиневе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Премьер Молдовы, который начал выступление со слов благодарности в адрес ВСУ и Украины за защиту Молдовы и всей Европы, отметил, что нынешний энергетический кризис в Приднестровье является искусственно созданным. Именно этим он объясняет то, что де-факто власти региона, несмотря на ухудшение ситуации, не заинтересованы в поддержке.

"Кишинев предложил помощь, но это предложение было отвергнуто, поскольку России нужен искусственно созданный гуманитарный кризис", – сообщил он. "Россия контролирует Приднестровье, и они не позволяют никому помогать приднестровскому региону", – добавил премьер.

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Речан детализировал предыдущие заявления правительства Молдовы о том, что энергокризис является частью масштабного плана РФ.

"Цель России – создать нестабильность в регионе, а также, что очень важно, повлиять на выборы в Молдове, которые состоятся осенью. Их цель – получить пророссийское правительство, что в конечном итоге поможет им консолидировать собственные военные возможности (незаконно размещенные на территории Молдовы – ЕП), а в дальнейшем – использовать этот рычаг, в том числе против Украины", – заявил он.

Ранее сообщалось, что Дорин Речан обнародовал сценарий реинтеграции Приднестровья к остальной Молдове.

О том, как действия РФ в отношении Приднестровья могут ударить по Украине, объясняем в видео "план Кремля по Приднестровью и последствия для Украины".