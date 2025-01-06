В Молдове назвали энергокризис в Приднестровье частью масштабного плана РФ

В правительстве Молдовы заявили, что энергокризис в Приднестровье, вызванный прекращением поставок российского газа, является частью более масштабного плана РФ по манипуляции и пропаганде.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил представитель молдавского правительства Даниэл Водэ, которого цитирует Moldpres.

По его словам, после прекращения "Газпропом" поставок газа энергетическая ситуация в регионе резко ухудшилась и стала тревожной.

"Этот энергетический кризис – больше, чем экономическая проблема, – это часть более масштабного российского плана по манипуляции и пропаганде, призванного вызвать страх и недовольство на обоих берегах Днестра", – подчеркнул Воде.

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Он также указал, что этот кризис является результатом отказа так называемой власти Приднестровья "сотрудничать на благо людей".

Воде заявил, что за блокированием поставок газа и обострением кризиса в регионе последовала волна дезинформации.

"Распространяется мнение, что в кризисе на левом берегу виноват Кишинев; отключение электроэнергии преподносят как преднамеренную акцию молдавских властей с целью наказать жителей левобережья Днестра; избегают упоминания о неоднократном отказе так называемых властей принять предложенные Кишиневом альтернативные решения", – рассказал спикер правительства.

На самом деле, "российская пропаганда пытается создать историю, в которой Молдова становится „проблемным участником, который не решает кризис", хотя правительство страны предложило четкие решения, позволяющие избежать кризиса", резюмировал он.

Напомним, с 1 января Приднестровье перестало получать российский газ, из-за чего газ исчез у десятков тысяч бытовых потребителей и остановилась работа местной промышленности.

Расположенная в Приднестровье Молдавская ГРЭС, ранее работавшая на бесплатном российском газе, начала сжигать запасы угля, которых хватит только до конца января.

3 третьего января в Приднестровье ввели веерные отключения электроэнергии, также начались перебои с водоснабжением.

Подробно о "новой реальности" после 1 января для Приднестровья и Молдовы читайте в статье Зачем Кремль морозит Приднестровье?, или смотрите видео, в котором "Европейская правда" объясняет, что происходит в Приднестровье.