Вывод войск РФ и миротворцы: премьер Молдовы изложил сценарий реинтеграции Приднестровья

На фоне кризиса, созданного Россией в Приднестровье, правительство Молдовы настаивает на неизменности цели по переходу региона под контроль Кишинева.

Об этом заявил премьер Молдовы Дорин Речан во время кризисного брифинга 6 января в Кишиневе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Речан отметил, что власти страны не отказываются от цели полной реинтеграции Приднестровья. Впрочем, по его словам, этот план должен начинаться с вывода российских войск, незаконно размещенных в регионе.

"Наша цель – реинтеграция страны, которая должна начаться с того, что Россия заберет свои войска, что позволит нам администрировать регион соответствующим образом. Ведь мы хотим мирного решения конфликта, а мирное решение начинается с отзыва войск", – заявил он.

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Речан настаивает, что российских военных должны заменить независимые миротворцы. Вторым шагом реинтеграции, согласно его плану, является "введение международного миротворческого контингента, после чего мы (конституционные власти страны) начнем оказывать услуги", – пояснил он.

Молдовский премьер подчеркнул, что до выполнения этих пунктов правительство будет продолжать "удаленную" реинтеграцию через разрешение для приднестровцев пользоваться возможностями, которые доступны и для остальных граждан. "Мы пытаемся интегрировать (жителей) Приднестровья в структуру социальных услуг, в нашу бизнес-среду, в наш рынок, чтобы они могли экспортировать продукцию в ЕС и т.д. – так, как и остальная Молдова. Мы делаем все возможное в тех условиях, когда мы не можем обеспечить работу правоохранительных органов или управления в этом регионе", – пояснил он.

"Но наша цель – полная и мирная реинтеграция Приднестровья", – подытожил премьер, еще раз подчеркнув, что вывод войск РФ должен быть первым шагом в этом процессе.

Ранее в правительстве Молдовы заявили, что энергетический кризис в Приднестровье является частью масштабного плана РФ.

Молдова также вызвала дипломата РФ из-за лжи об энергокризисе в Приднестровье.

Подробно об этих событиях читайте в статье "Детали и последствия "газовой войны" РФ против Молдовы".