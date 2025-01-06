Вывод войск РФ и миротворцы: премьер Молдовы изложил сценарий реинтеграции Приднестровья
На фоне кризиса, созданного Россией в Приднестровье, правительство Молдовы настаивает на неизменности цели по переходу региона под контроль Кишинева.
Об этом заявил премьер Молдовы Дорин Речан во время кризисного брифинга 6 января в Кишиневе, сообщает корреспондент "Европейской правды".
Речан отметил, что власти страны не отказываются от цели полной реинтеграции Приднестровья. Впрочем, по его словам, этот план должен начинаться с вывода российских войск, незаконно размещенных в регионе.
"Наша цель – реинтеграция страны, которая должна начаться с того, что Россия заберет свои войска, что позволит нам администрировать регион соответствующим образом. Ведь мы хотим мирного решения конфликта, а мирное решение начинается с отзыва войск", – заявил он.
Речан настаивает, что российских военных должны заменить независимые миротворцы. Вторым шагом реинтеграции, согласно его плану, является "введение международного миротворческого контингента, после чего мы (конституционные власти страны) начнем оказывать услуги", – пояснил он.
Молдовский премьер подчеркнул, что до выполнения этих пунктов правительство будет продолжать "удаленную" реинтеграцию через разрешение для приднестровцев пользоваться возможностями, которые доступны и для остальных граждан. "Мы пытаемся интегрировать (жителей) Приднестровья в структуру социальных услуг, в нашу бизнес-среду, в наш рынок, чтобы они могли экспортировать продукцию в ЕС и т.д. – так, как и остальная Молдова. Мы делаем все возможное в тех условиях, когда мы не можем обеспечить работу правоохранительных органов или управления в этом регионе", – пояснил он.
"Но наша цель – полная и мирная реинтеграция Приднестровья", – подытожил премьер, еще раз подчеркнув, что вывод войск РФ должен быть первым шагом в этом процессе.
Ранее в правительстве Молдовы заявили, что энергетический кризис в Приднестровье является частью масштабного плана РФ.
Молдова также вызвала дипломата РФ из-за лжи об энергокризисе в Приднестровье.
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