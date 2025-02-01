Трамп снова угрожает ЕС пошлинами, потому что "они ужасно с нами обращаются"

Президент США Дональд Трамп заявил, что не отказался от намерений ввести пошлины на товары из ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Трампа приводит Financial Times.

Он отметил, что европейские страны "ужасно с нами обращаются" и не покупают американские товары.

"Собираюсь ли я ввести пошлины против Европейского Союза? ... Абсолютно. Они не берут наши автомобили, они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию, по сути, они не берут почти ничего", – сказал американский президент.

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Он добавил, что меры в отношении Евросоюза "будут очень значительными".

Президент США признал, что новые пошлины, которые кроме ЕС он собирается ввести в отношении Китая и Канады, могут вызвать некоторые "сбои" на рынке, но в то же время добавил, что они помогут стране сократить дефицит торгового баланса.

"Пошлины сделают нас очень богатыми и очень сильными", – убежден Трамп.

Напомним, сразу после вступления в должность Трамп пообещал ударить по Европейскому Союзу тарифами.

Еще осенью Европейский Союз подготовил список американских товаров, которые может обложить пошлинами в ответ на воплощение Трампом угрозы ввести тарифы

14 января Трамп заявил, что создаст Службу внешних доходов для сбора поступлений от масштабных тарифов, которые он пообещал ввести.