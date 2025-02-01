Польша показала, как ее пилот впервые совершил полет на истребителе F-35

Министерство обороны Польши показало первый полет польского пилота на истребителе F-35 Hussarz.

Соответствующие фото и видео опубликованы в X (Twitter) польского оборонного ведомства, пишет "Европейская правда".

Самолет взлетел с базы в Форт-Смите, штат Арканзас, где проходят подготовку польские пилоты, рассказали в Минобороны Польши.

"Первый полет польского пилота на F-35 Husarz. Этот знаковый момент открывает новую главу в процессе модернизации Военно-воздушных сил". – говорится в сообщении.

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Pierwszy lot polskiego pilota na #F35 #Husarz. Ten przełomowy moment otwiera nowy rozdział w procesie modernizacji Sił Powietrznych 🇵🇱 pic.twitter.com/YjKILwWNGZ – Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) January 31, 2025

F-35 Lightning II окрестили "Hussarz", чтобы отдать дань рыцарской коннице Речи Посполитой – крылатым гусарам, которых назвали так из-за необычного элемента одежды, который собирался из перьев птиц.

F-35 Lightning II является многоцелевым самолетом, то есть способным бороться с самолетами противника (как истребитель), атаковать цели на земле и на море (как бомбардировщик), а также выполнять разведывательные миссии и вести радиоэлектронную борьбу.

В январе 2020 года Минобороны Польши подписало контракт на поставку 32 самолетов F-35A. Контракт также предусматривал пакет логистических услуг и обучение.

В августе прошлого года в США представили первый истребитель пятого поколения F-35 Lightning II "Hussarz", который изготовила для Польши.