Польща показала, як її пілот вперше здійснив політ на винищувачі F-35

Міністерство оборони Польщі показало перший політ польського пілота на винищувачі F-35 Hussarz.

Відповідні фото і відео опубліковані в X (Twitter) польського оборонного відомства, пише "Європейська правда".

Літак злетів з бази у Форт-Сміті, штат Арканзас, де проходять підготовку польські пілоти, розповіли в Міноборони Польщі.

"Перший політ польського пілота на F-35 Husarz. Цей знаковий момент відкриває нову главу в процесі модернізації Військово-повітряних сил". – йдеться у повідомленні.

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Pierwszy lot polskiego pilota na #F35 #Husarz. Ten przełomowy moment otwiera nowy rozdział w procesie modernizacji Sił Powietrznych 🇵🇱 pic.twitter.com/YjKILwWNGZ – Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) January 31, 2025

F-35 Lightning II охрестили "Hussarz", аби віддати данину лицарській кінноті Речі Посполитої – крилатим гусарам, яких назвали так через незвичний елемент убрання, що збирався із пір’я птахів.

F-35 Lightning II є багатоцільовим літаком, тобто таким, що здатний боротися з літаками противника (як винищувач), атакувати цілі на землі і на морі (як бомбардувальник), а також виконувати розвідувальні місії і вести радіоелектронну боротьбу.

У січні 2020 року Міноборони Польщі підписало контракт на поставку 32 літаків F-35A. Контракт також передбачав пакет логістичних послуг і навчання.

У серпні минулого року у США представили перший винищувач п'ятого покоління F-35 Lightning II "Hussarz", який виготовила для Польщі.