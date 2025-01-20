В Сербии произошел пожар в доме престарелых, известно о восьми погибших

Восемь человек погибли и семь пострадали в результате пожара в заведении для пожилых людей под Белградом.

Об этом сообщает РТС, пишет "Европейская правда".

Пожар начался около 03:30 ночи в заведении, расположенном в муниципалитете Бараево недалеко от Белграда. В то время там находились 30 человек. Пожарные прибыли через четверть часа, площадь пожара к тому времени достигла 150 квадратных метров.

В результате пожара восемь человек погибли и семеро пострадали.

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В МВД рассматривают версию, что возгорание произошло из-за действий одного из жителей заведения, этот человек среди погибших. Следователи продолжают выяснять обстоятельства событий.

В ноябре во время пожара в доме престарелых в Сербии погибли два человека.

Напомним, в Сербии в последние недели продолжаются протесты в связи с обвалом фрагмента крыши на железнодорожном вокзале города Нови Сад, что привело к гибели 15 человек.

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