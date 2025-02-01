Глава МИД Испании уволил дипломата, который заснул во время его выступления

Глава посольства Испании в Бельгии Альберто Антон лишился должности после того, как задремал во время совещания послов в Мадриде, где выступал министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Times.

Альбарес решил уволить посла в Бельгии после того, как в интернете появилось видео, на котором Антон спит во время часового монолога главы МИД Испании на ежегодной конференции послов.

После того, как об увольнении стало известно публично, Ассоциация дипломатов Испании направила Альбаресу письмо с требованием соблюдать "прозрачность, равные возможности, заслуги и способности" при дипломатических назначениях.

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Министра иностранных дел Испании неформально окрестили Napoleonchu, то есть "Малым Наполеоном", из-за жесткого стиля работы и частых увольнений чиновников, которые действуют без согласования с Мадридом.

Как пишет The Times, Альбарес уволил по меньшей мере семерых работников МИД из-за ошибок или действий, противоречащих политике правительства.

К примеру, посол Испании в Хорватии лишился должности после того, как написал статью в защиту роли испанского короля Фелипе VI во внешней политике страны.

А когда в Великобритании умерла королева Елизавета II, Альбарес запретил дипломатам посольства Испании это комментировать

Ранее стало известно, что дипломат, который потерял секретные документы, подробно описывающие расположение британских спецподразделений в Кабуле, готовится стать послом Великобритании в НАТО.