СМИ: Дипломат, потерявший секретные документы, станет послом Британии в НАТО

Дипломат, который потерял секретные документы, подробно описывающие расположение британских спецподразделений в Кабуле, готовится стать послом Великобритании в НАТО.

Об этом сообщили The Times два источника, знакомые с процессом, передает "Европейская правда".

Ангус Лапсли вызвал трансатлантический скандал в июне 2021 года после того, как он взял домой пачку бумаг, которые, как потом выяснилось, выпали из его сумки, а затем были найдены на автобусной остановке в Кенте.

Ожидалось, что он получит должность постоянного представителя Великобритании в НАТО еще несколько лет назад, но после потери документов его допуск к секретной информации был временно аннулирован.

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Позже Лапсли был назначен помощником генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования, а недавно взял на себя роль помощника в проведении правительственного оборонного обзора.

Источник в Уайтхолле сообщил, что официальное назначение Лапсли ожидается на следующей неделе.

"Мы довольно хорошо вознаграждаем неудачи", – сказал собеседник. В случае утверждения он заменит сэра Дэвида Кворри, который был постоянным представителем Великобритании при НАТО с апреля 2022 года.

Лапсли высоко ценят его коллеги в Министерстве иностранных дел, по делам Содружества и развития. "Он ушел и отбыл свое наказание и возглавил стратегический оборонный обзор", – сказал один источник.

Однако другой источник, который работал с Лапсли, когда он был командирован в Министерство обороны, сообщил следующее: "Должно быть настоящее беспокойство относительно принятия решений, которые стоят за этим процессом. Невозможно переоценить, насколько значительным было это нарушение безопасности и какое влияние оно имело на то время".

Высокопоставленный источник в оборонном ведомстве, который работал с ним в прошлом, сказал: "Глубокое беспокойство вызывает то, что МИД и Минобороны не воспринимают безопасность серьезно".

Ранее газета The Times раскрыла, как среди секретных документов, оставленных на автобусной остановке, были секретные места дислокации солдат британского спецназа.

Среди них был по крайней мере один с грифом "Секретно, только для британских глаз", и, как говорят, он содержал точное количество солдат в местах, разбросанных по всему Кабулу. Они также содержали заметки о возможной реакции России на прохождение корабля HMS Defender через украинские воды. Большинство документов имели гриф "для служебного пользования" – относительно низкий уровень засекреченности.

Такие документы не разрешается выносить из правительственных зданий, если они должным образом не зарегистрированы и не надежно хранятся.

Источник в Уайтхолле сообщил, что американцы были "разъярены" из-за опасений, что это нарушение могло поставить под угрозу жизнь элитных американских солдат, которые находились в тех же местах, что и британцы.

Напомним, советник по вопросам национальной безопасности шведского премьер-министра Генрик Ландергольм объявил о своей отставке, поскольку полиция начала расследование после того, как он нечаянно оставил секретные документы в отеле.

А в 2023 году в военно-морских силах Великобритании начали расследование из-за сообщения о служебных документах, которые якобы нашли на полу в туалетной кабинке паба.