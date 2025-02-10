CNN: спецпредставитель Трампа приедет в Украину 20 февраля
Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог приедет с визитом в Украину на следующей неделе.
Об этом телеканалу CNN сообщили источники в украинском правительстве, пишет "Европейская правда".
По данным источника телеканала, визит Келлога запланирован на четверг, 20 февраля.
Телеканал не приводит никаких других подробностей относительно визита представителя Трампа.
Недавно Келлог говорил по телефону с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, в ходе разговора речь шла и о его будущем визите.
Стоит отметить, что Келлог примет участие в конференции по безопасности в Мюнхене, которая пройдет с 14 по 16 февраля.
Президент Владимир Зеленский говорил, что ожидает визита Кита Келлога и его команды в Украину в ближайшее время.
Недавно спецпосланник Трампа говорил, что США уже имеют "хороший, надежный план " для завершения войны в Украине.