Шольц угрожает Трампу ответными мерами в случае введения пошлин

Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил президента США об ответных мерах, в случае если тот воплотит в жизнь свои тарифные угрозы.

Заявление немецкого канцлера приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Слова Шольца прозвучали после того, как Трамп сказал, что планирует ввести 25% тарифы на весь импорт стали и алюминия в Соединенные Штаты.

На предвыборном мероприятии на севере Германии Шольц отметил, что любые новые тарифы со стороны Трампа будут встречены ответными мерами.

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"Сейчас, учитывая, что ничего еще не является официальным, мы можем говорить только с большой осторожностью, но с большой ясностью: тот, кто вводит тарифы, должен ожидать ответных тарифов", – сказал Шольц журналистам.

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