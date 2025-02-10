Шольц угрожает Трампу ответными мерами в случае введения пошлин
Канцлер Германии Олаф Шольц предупредил президента США об ответных мерах, в случае если тот воплотит в жизнь свои тарифные угрозы.
Заявление немецкого канцлера приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".
Слова Шольца прозвучали после того, как Трамп сказал, что планирует ввести 25% тарифы на весь импорт стали и алюминия в Соединенные Штаты.
На предвыборном мероприятии на севере Германии Шольц отметил, что любые новые тарифы со стороны Трампа будут встречены ответными мерами.
"Сейчас, учитывая, что ничего еще не является официальным, мы можем говорить только с большой осторожностью, но с большой ясностью: тот, кто вводит тарифы, должен ожидать ответных тарифов", – сказал Шольц журналистам.
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