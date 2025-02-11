Трамп призывает отменить перемирие с ХАМАС, если заложники не будут освобождены

Американский президент Дональд Трамп считает, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно быть отменено, если боевики не освободят всех израильских заложников до полудня субботы, 15 февраля.

Об этом он сказал журналистам в понедельник, 10 февраля подчеркнув, что решение должен принимать Израиль, пишет AP, передает "Европейская правда".

Как отметило агентство, таким образом Трамп ответил на заявление ХАМАС о том, что дальнейшее освобождение заложников будет отложено, поскольку Израиль якобы нарушил перемирие.

По словам американского президента, настало время требовать освобождения всех заложников до субботы, 15 февраля, или возобновить военные действия.

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"Если их (заложников, – Ред.) здесь не будет, начнется настоящий ад. Отмените его (перемирие, – Ред.), и все ставки сделаны", – сказал он.

В то же время американский президент сказал, что окончательное решение будет за Израилем.

"Я говорю за себя. Израиль может его отменить", – отметил он.

Но на вопрос, присоединятся ли США к ответу ХАМАСа, если заложники не будут освобождены, Трамп добавил: "ХАМАС поймёт, что я имею в виду".

Ранее Трамп заявил, что Америка должна взять под контроль Газу, а палестинцам следует переселиться в другие места.

Арабские страны резко раскритиковали такое предложение Трампа, а Египет и Иордания выразили беспокойство по поводу безопасности, связанные с возможностью приема большого количества беженцев в своих странах.

Отвечая на вопрос, как он убедит короля Иордании Абдаллу, с которым будет вести переговоры во вторник в Белом доме, Трамп сказал: "Думаю, он примет, и думаю, что другие страны также примут. У них добрые сердца".

В то же время он пригрозил приостановить предоставление миллиардов долларов американской помощи Иордании и Египту, если они не пойдут навстречу его плану.

Отметим, государственный секретарь США Марко Рубио поддержал план Трампа по захвату сектора Газа, заявив, что палестинский анклав должен быть освобожден от исламистской группировки ХАМАС.

Посол США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф заявил, что предложение Дональда Трампа по переселению палестинцев даст им "больше надежды" на лучшее будущее.

10 февраля Трамп заявил, что по его плану, который предусматривает взятие под контроль этой ближневосточной территории, палестинцы не будут иметь права на возвращение в Газу.