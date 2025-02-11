Трамп заявил о "принципиальной договоренности" с Украиной по сделке о недрах на $500 млрд

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "в принципе согласилась" предоставить США доступ к добыче ценных минералов на своей территории в обмен на помощь.

Об этом сообщает The New York Post, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что Украина "в принципе согласилась" предоставить Соединенным Штатам доступ к добыче ценных минералов в обмен на военную помощь, и что он заинтересован в такой договоренности.

"Я сказал им, что хочу эквивалент где-то 500 миллиардов долларов в виде редкоземельных минералов, и они в принципе согласились на это... У них чрезвычайно ценная земля с точки зрения редкоземельных минералов, нефти и газа, прочего. Я хочу каких-то гарантий под наши деньги, потому что мы тратим на Украину сотни миллиардов долларов", – заявил он в комментарии Fox News.

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Он продолжил, что рассчитывает на такую договоренность независимо от того, как будут дальше развиваться события с войной и возможными переговорами.

"Они могут договориться, могут не договориться. Они когда-то могут стать российскими, а могут и не стать. Но мы будем иметь все эти средства в Украине и, так сказать, я хочу их обратно", – сказал Дональд Трамп, добавив, что считает „глупостью" продолжать помогать Украине безвозмездно.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно прокомментировал, как видит "сделку" с Трампом по полезным ископаемым.

В понедельник в СМИ попала информация, что США приостановили разработку "мирного плана" для Украины, чтобы поговорить с Европой.