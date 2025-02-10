СМИ: США приостановили разработку "мирного плана" для Украины, чтобы поговорить с Европой

Администрация президента США Дональда Трампа поставила на паузу свой "мирный план" по Украине, чтобы сначала учесть мнение европейских государств.

Об этом стало известно The Telegraph, пишет "Европейская правда".

По информации британского издания, посланник Трампа Кит Келлог в разговорах с европейскими дипломатами пообещал, что перед завершением "мирного плана" проконсультируется с союзниками США по НАТО.

Кэллог, как пишет The Telegraph, пообещал провести переговоры с "премьер-министрами и президентами" стран Альянса.

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В то же время элементы "мирного плана" посланник якобы должен представить на Мюнхенской конференции по безопасности в эти выходные – хотя ранее говорил, что не будет этого делать.

По информации The Telegraph, в них может идти речь о продолжении военной поддержки Украины в обмен на доступ к ее редкоземельным ресурсам.

Источники издания говорят, что Келлог заверил европейцев в желании США усилить позицию Украины в любых будущих переговорах с Россией.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе состоятся визиты представителей команды Трампа в Украину.

Недавно СМИ также сообщили, что на следующей неделе Украину должен посетить Кит Келлог.