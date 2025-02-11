Трамп останавливает закон, запрещавший подкуп иностранных чиновников в интересах США

Американский президент Дональд Трамп приказал Министерству юстиции остановить выполнение антикоррупционного закона США, который запрещает американцам давать взятки иностранным чиновникам для заключения контрактов.

Об этом пишет газета Financial Times, передает "Европейская правда".

В понедельник, 10 февраля, после того, как он подписал указ в Овальном кабинете, Трамп заявил журналистам, что такой указ "означает гораздо больше бизнеса для Америки".

Как пишет газета, этим указом Трамп поручил своему бывшему адвокату и генеральному прокурору США Пэм Бонди приостановить выполнение закона 1977 года о борьбе с коррупцией за рубежом (FCPA).

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"На бумаге это звучит хорошо, но на практике это катастрофа. Это означает, что если американец едет в другую страну и начинает вести там бизнес легально, законно или иным образом, это почти гарантированное расследование, обвинение, и никто не захочет вести бизнес с американцами из-за этого", – пояснил он.

В своем указе Трамп отметил, что "действующее применение FCPA препятствует достижению внешнеполитических целей Соединенных Штатов, а следовательно, нарушает полномочия Президента, предусмотренные статьей II Конституции, относительно внешних дел".

Он подчеркнул, что внешнеполитические полномочия президента "неразрывно связаны с глобальной экономической конкурентоспособностью американских компаний".

"Национальная безопасность США в значительной степени зависит от получения Соединенными Штатами и их компаниями стратегических бизнес-преимуществ, будь то в сфере добычи критически важных полезных ископаемых, глубоководных портов или других ключевых объектов инфраструктуры или активов", – написал Трамп в указе.

Поэтому Трамп заявил, что в течение 180 дней после Бонди должна пересмотреть руководящие принципы и политику, регулирующие расследование и правоприменительные действия в соответствии с FCPA.

По его словам, в течение периода пересмотра генеральный прокурор должна прекратить инициирование любых новых расследований или правоприменительных действий по FCPA.

Также он распорядился детально проанализировать все существующие расследования или правоприменительные действия по FCPA и принять соответствующие меры по таким вопросам, чтобы восстановить надлежащие границы правоприменения FCPA.

Газета отмечает, что представитель Белого дома заявил, что "национальная безопасность страны зависит от того, получит ли Америка и ее компании стратегические коммерческие преимущества во всем мире".

Чиновник отметил, что президент Трамп "останавливает чрезмерное, непредсказуемое применение FCPA, которое делает американские компании менее конкурентоспособными".

Отмечается, что такой указ знаменует собой одну из самых смелых правоприменительных политик администрации Трампа, которая потенциально подрывает важный инструмент борьбы с индивидуальными и корпоративными правонарушениями.

FCPA лежал в основе некоторых из самых громких дел Минюста. В него входило соглашение о признании вины, достигнутое в прошлом году с компанией Trafigura по взяткам, которые этот сырьевой торговый дом давал в Бразилии, чтобы сохранить бизнес с государственной нефтяной компанией Petrobras.

Отметим, в среду, 5 февраля, американский Сенат проголосовал за утверждение Бонди в должности генерального прокурора США, которая также возглавляет Министерство юстиции.

До этого она была первой женщиной на должности генерального прокурора штата Флорида, где получила высокую оценку за свою работу.

Кроме этого, Бонди – бывшая адвокат Трампа, которая защищала его на судебном разбирательстве в Сенате в январе 2020 года по делу о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Кроме этого указа, 10 февраля Трамп также подписал указ, которым он ввел 25-процентные тарифы на импорт стали и алюминия. Это вызвало масштабную критику в Европейском Союзе и Канаде.

В частности президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что необоснованные тарифы против ЕС не останутся без ответа.