Под пошлины Трампа с марта попадет украинская сталь, в Киеве ищут решение

Первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина продолжит активную работу с партнерами для того, чтобы найти оптимальное для металлургической отрасли решение до начала действия введенных США тарифов.

Об этом она написала в X (Twitter) после того, как американский президент Дональд Трамп принял решение ввести 25% тарифы на импорт стали и алюминия, передает "Европейская правда".

В понедельник, 10 февраля Трамп подписал указ, которым отменил временное освобождение Украины от пошлин на импорт стали и изделий из нее.

В указе говорится, что с 12 марта 2025 года все предыдущие исключения для Украины по импорту стали и производных изделий из стали будут отменены.

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Начиная с этой даты, к Украине, как и ко всем другим странам, будет применяться пошлина в размере 25%.

Трамп утверждает, что от отмены пошлин на украинскую сталь выиграли не украинские, а европейские производители. В указе говорится о том, что импорт из Украины остался на уровне 0,5% от общего импорта США, тогда как импорт из ЕС вырос с 11,2% до 14,8%.

Свириденко заявила, что Министерство экономики приложило все усилия, "чтобы украинская сталь оставалась за пределами 25% тарифов в США".

"Решение США с 12 марта ввести пошлину на нашу сталь закономерно повлияет на металлургическую отрасль, которая пострадала от российской агрессии", – заявила она.

В то же время украинский министр заверила, что и в дальнейшем настроена на активную работу с партнерами для поиска оптимального решения до 12 марта.

Заметим, еще до официального объявления Европейская комиссия назвала такое решение Трампа "незаконным и контрпродуктивным".

А французский президент Эмманюэль Макрон убежден, что введение американских пошлин на товары из Европейского Союза может навредить американской экономике, вызвав рост инфляции.

11 февраля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что необоснованные тарифы против ЕС не останутся без ответа.

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