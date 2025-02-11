ЕС хочет привлечь 200 млрд евро в развитие искусственного интеллекта

Еврокомиссия объявила о старте инициативы InvestAI, направленной на привлечение 200 миллиардов евро инвестиций в искусственный интеллект.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии, информирует "Европейская правда".

О запуске инициативы объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите в Париже.

Программа InvestAI, в частности предусматривает создание фонда на 20 млрд евро для строительства так называемых ИИ-гигафабрик – инфраструктуры для обучения сложных ИИ-моделей с помощью мощных чипов.

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"Мы хотим, чтобы ИИ стал силой добра и роста. Для этого мы используем наш собственный европейский подход, основанный на открытости, сотрудничестве и замечательных талантах. Но наш подход все еще нуждается в усилении. Именно поэтому вместе с нашими государствами-членами и партнерами мы мобилизуем беспрецедентный капитал через InvestAI", – сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, это позволит европейским специалистам разрабатывать самые передовые модели, "необходимые для превращения Европы в континент ИИ".

Еврокомиссия также создаст Европейский совет по исследованиям ИИ, где Европа сможет объединить ресурсы и изучить, как она может использовать неиспользованный потенциал данных для поддержки ИИ и других технологий.

Позже в этом году будет запущена инициатива "Применяй ИИ", которая будет способствовать промышленному внедрению искусственного интеллекта в ключевых секторах.

Сообщалось также, что Великобритания и США не подписали международное соглашение об искусственном интеллекте (ИИ), принятое на глобальном саммите в Париже.

В прошлом году стало известно, что разведывательные ведомства Соединенного Королевства хотят создать отдельную "лабораторию", которая занималась бы анализом киберугроз и угроз, связанных с использованием искусственного интеллекта.