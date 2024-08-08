Розвідка Британії хоче створити "лабораторію" аналізу загроз, пов’язаних з технологіями ШІ

Розвідувальні відомства Сполученого Королівства хочуть створити окрему "лабораторію", що займалась би аналізом кіберзагоз та загроз, пов’язаних з використанням штучного інтелекту.

Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".

Обізнані з процесом джерела повідомили, що з прем’єром Кіром Стармером ведуть діалог щодо "Лабораторії з безпекових досліджень ШІ". Цей новий орган об’єднав би роботу профільних урядових відомств та розвідки для дослідження, як недружні до Британії держави можуть використати технології штучного інтелекту для певних дій проти неї.

Дослідження будуть охоплювати широкий спектр можливих загроз, від кампаній дезінформації, на зразок того, як "підігріли" протести після резонансного вбивства дітей у Саутпорті, до небезпечних винаходів з використанням ШІ.

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"Лабораторія" могла би співпрацювати з компаніями-представниками сфери та науковцями, а також іноземними колегами.

Публічно про проєкт не повідомляли і співрозмовники наголосили, що йдеться про дискусії, а не затверджені плани.

Нагадаємо, у ЄС з 1 серпня набув чинності закон про штучний інтелект, який називають першим подібним регуляторним документом у світі.

У липні повідомляли, що США спільно з Нідерландами зірвали підтримувану РФ пропагандистську кампанію з використанням штучного інтелекту для поширення дезінформації в західних країнах.