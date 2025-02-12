В Швейцарии подтвердили первую гибель добровольца на войне в Украине

Власти Швейцарии подтвердили гибель своего гражданина, который участвовал в войне против России на стороне украинских сил – это стало первым таким случаем.

Об этом Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии сказал в комментарии SRF, сообщает "Европейская правда".

В швейцарском внешнеполитическом ведомстве заявили, что посольство страны в Киеве в начале года "было проинформировано украинской армией о том, что гражданин Швейцарии, вероятно, погиб в результате боевых действий".

Департамент добавил, что поддерживает связь с родственниками погибшего. Обстоятельства его смерти остаются невыясненными – неизвестно, в каком подразделении он служил и где был дислоцирован.

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Официально неизвестно, сколько граждан Швейцарии воюют в Украине как добровольцы.

В Швейцарии запрещено вступать в иностранную армию. Тем, кто все же это сделает, грозит штраф или до трех лет заключения.

Сейчас военная юстиция страны ведет 13 уголовных производств по прохождению военной службы за рубежом, отмечает SRF.

В Украине в 2022 году был создан Интернациональный легион, в котором воюют граждане других стран. Точное количество военных, которые там находятся, не сообщается.

Известно, что с 2022-го на передовой в Украине погибло до 80 грузинских бойцов – граждане Грузии и уроженцы Грузии, которые имеют украинское гражданство.