В войне против России погибли двое грузинских бойцов

Двое грузинских бойцов, которые воевали на стороне Вооруженных Сил Украины, погибли в войне против России.

Об этом сообщил в Facebook вице-полковник Вано Надирадзе, руководитель грузинской группы Сил специальных операций Украины, передает "Европейская правда".

Надирадзе проинформировал, что 5 февраля на российско-украинской войне погибли двое грузин – Давид Двалишвили и Мамука Берий.

"Ребята вчера вечером делали все возможное, чтобы вытащить их с передовой", – написал он.

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С февраля 2022 года на передовой в Украине погибло до 80 грузинских бойцов – граждане Грузии и уроженцы Грузии, которые имеют украинское гражданство.

Напомним, в ноябре, на лечении во Франции умер грузинский боец, раненый в Бахмуте.

Сообщали также о гибели грузинского бойца Бадри Кварацхелии в ходе боевых действий в Курской области.

10 января информировали, что в ходе боевых действий в Украине погиб доброволец из Латвии Эдгар Платонов.

13 января на российско-украинской войне погиб грузинский боец – Каха Тилидзе.