Министр обороны Германии: лучше бы США не шли на уступки до начала переговоров

Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя телефонные переговоры президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным, заявил, что Европа также должна участвовать в подобных процессах.

Заявление немецкого министра приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Писторус указал, что Европа должна быть вовлечена в переговоры, особенно если Трамп ожидает, что европейские союзники будут играть миротворческую роль в любой будущей договоренности, как это предложил глава Пентагона Пит Хегсет.

Кроме того, по его словам, если Путин серьезно настроен на мирные переговоры, он должен показать это, приостановив атаки на Украину.

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Писториус также подчеркнул, что "было бы лучше, если бы США не шли на уступки России еще до начала переговоров", указывая на вопрос членства Украины в НАТО или любых территориальных уступок.

Глава немецкого оборонного ведомства указал, что быстрое мирное соглашение не обязательно решит все беспокойства относительно политики России в регионе.

Он предупреждает, что европейцы не смогут просто "сидеть сложа руки и расслабиться".

Писториус предостерегает от чрезмерно радостной реакции на объявление о мирных переговорах, поскольку, по его словам, Путин продолжает провоцировать Европу и остается угрозой.

Напомним, 12 февраля Хегсет заявил, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью, и что США не считают членство Украины в НАТО реалистичным итогом мирного урегулирования войны.

Также, по его мнению, в будущем Европа должна взять на себя обеспечение Украины большей частью летальной и нелетальной помощи.