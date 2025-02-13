Міністр оборони Німеччини: краще б США не йшли на поступки до початку переговорів

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, коментуючи телефонні переговори президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Владіміром Путіним, заявив, що Європа також має брати участь у подібних процесах.

Заяву німецького міністра наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Пісторус вказав, що Європа має бути залучена у переговори, особливо якщо Трамп очікує, що європейські союзники відіграватимуть миротворчу роль у будь-якій майбутній домовленості, як це запропонував глава Пентагону Піт Гегсет.

Крім того, за його словами, якщо Путін серйозно налаштований на мирні переговори, він повинен показати це, призупинивши атаки на Україну.

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Пісторіус також наголосив, що "було б краще, якби США не йшли на поступки Росії ще до початку переговорів", вказуючи на питання членства України в НАТО або будь-яких територіальних поступок.

Очільник німецького оборонного відомства вказав, що швидка мирна угода не обов'язково вирішить усі занепокоєння щодо політики Росії в регіоні.

Він попереджає, що європейці не зможуть просто "сидіти склавши руки і розслабитися".

Пісторіус застерігає від надмірно радісної реакції на оголошення про мирні переговори, оскільки, за його словами, Путін продовжує провокувати Європу і залишається загрозою.

Нагадаємо, 12 лютого Гегсет заявив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.

Також на його думку, у майбутньому Європа має взяти на себе забезпечення України більшою частиною летальної і нелетальної допомоги.