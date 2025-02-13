Молдова вызвала посла РФ из-за нарушения воздушного пространства дронами

Министерство иностранных дел Молдовы 13 февраля вызвало назначенного посла РФ, чтобы выразить протест против нарушения национального воздушного пространства дронами и потребовать объяснений.

Об этом пишет NewsMaker со ссылкой на заявление МИД страны, пишет "Европейская правда".

В ночь на 13 февраля во время массированной атаки России на украинские регионы на территорию Молдовы залетело несколько дронов, один из которых взорвался. МИД страны осудил это.

Ведомство срочно вызвало назначенного посла России в Молдове, чтобы потребовать официальных объяснений и выразить решительный протест против нарушения национального воздушного пространства.

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Министерство выразило глубокую обеспокоенность по поводу ночной атаки, осудив нарушение воздушного пространства Молдовы.

"Эти инциденты представляют серьезную угрозу безопасности наших граждан, а также стабильности в регионе. К счастью, никто не пострадал, но подобные нарушения воздушного пространства Молдовы неприемлемы и мириться с этим нельзя", – добавили в МИД Молдовы.

Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала инциденты с российскими дронами, которые залетели на молдовскую территорию во время массированной атаки на Украину.

"Молдова ни на кого не нападала... у нас есть нейтралитет, закрепленный в Конституции. Республика Молдова способствовала и делала все для мира. Однако российские беспилотники и бомбы падают и взрываются в наших селах. И мы должны признать, что у нас нет возможностей защититься от них", – подчеркнула она.

В свою очередь в Румынии поднимали истребители из-за массированной атаки РФ на приграничные регионы Украины.