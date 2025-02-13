Румунія піднімала винищувачі через атаку дронів РФ на Україну

Румунія в ніч на четвер, 13 лютого, піднімала винищувачі через масовану атаку РФ на прикордонні регіони України.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Румунії, інформує "Європейська правда".

Системи радіолокаційного моніторингу та спостереження повідомили про повітряні цілі, які змінювали траєкторію польоту на різних ділянках повітряного простору України.

Також була оголошена повітряна тривога в зоні повітів Тулча та Галац.

Для спостереження і моніторингу повітряного простору в цьому районі піднялись у повітря два літаки F-16 ВПС Румунії, а пізніше два літаки Eurofighter ВПС Іспанії, які входять до складу бойової служби Повітряної поліції.

Близько 00.30 радарні системи Міноборони Румунії виявили повітряну ціль, яка ненадовго перетнула національний повітряний простір поблизу населеного пункту Рені, приблизно за 1 км вглиб країни, а потім попрямувала в бік повітряного простору України.

Водночас повідомлялося про можливу зону ураження на румунській території поблизу українського кордону, але про матеріальні збитки не повідомлялося.

О 01.10 ранку повітряна тривога в обох повітах була скасована, а винищувачі повернулися на свої авіабази.

Румунія в режимі реального часу інформувала союзницькі структури про ситуацію, що склалася внаслідок атак, і залишається на постійному зв'язку з ними.

Повідомляли також, що під час масованої атаки РФ на Україну на територію Молдови залетіло кілька дронів, один з яких вибухнув.

Напередодні у Молдові повідомили про виявлення безпілотника в полі недалеко від населеного пункту Салчия Тараклійського району.